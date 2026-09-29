El crack que Jefferson Farfán quiere ver pronto en Alianza Lima y en la Selección Peruana: “Ojo, pestaña y ceja”

Jefferson Farfán dejó un mensaje para la directiva de Alianza Lima al pedir el fichaje de una figura de FC Cajamarca. Además, no dudó en acercarlo muy pronto para la Selección Peruana de Mano Menezes.

Siendo una de las personas más queridas y escuchadas en la interna de Alianza Lima ahora que durante el último tiempo es uno de los comunicadores más mediáticos del streaming nacional, Jefferson Farfán se animó en dejar un mensaje para la directiva en Matute y de paso retumbar en la interna de la Selección Peruana. Elogió a un canterano blanquiazul que hoy milita en provincia.

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Fuente : Liga1 Te Apuesto.

Así es. Estamos hablando específicamente de Mauricio Arrasco, quien fue formado en las divisiones menores de Alianza Lima y ahora mismo con 22 años es uno de los mejores futbolistas de FC Cajamarca. Si bien el equipo no la pasa nada bien en la actual temporada y viene peleando por no descender a segunda división, el atacante destaca en dicho momento y Jefferson Farfán ya lo observa.

“A ver mi gente de Alianza Lima, por favor. Ojo, pestaña y ceja, no pueden dejar ir a un jugador así como Mauricio Arrasco, un chico que viene haciendo las cosas muy bien y que merece selección. Yo creo que está bien que se haya ido para que juegue y ahora vuelva, para que lo que está haciendo en FC Cajamarca lo demuestre ahora en Alianza Lima para que siga surgiendo el chico porque de verdad tiene mucho talento”; señaló Jefferson Farfán en el programa ‘Enfocados‘.

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¿Por qué Mauricio Arrasco no siguió en Alianza Lima y cómo le va en FC Cajamarca?

Al ser formado en las canteras de Alianza Lima, cualquiera hubiera pensado que Mauricio Arrasco tendría chances de mantenerse en el club para ganarse un lugar en el primer equipo. A pesar de haber debutado profesionalmente durante la temporada 2023, nunca tuvo espacio para destacar y tomó la decisión de buscar dicha oportunidad en provincia, tal y como es el caso de FC Cajamarca.

Vistiendo la camiseta de FC Cajamarca durante esta campaña 2026, Mauricio Arrasco ha disputado un total de 26 partidos con un saldo de 7 goles anotados hasta el momento. Además, en varias ocasiones ha sido elegido el mejor jugador del partido y nadie lo mueve del equipo titular siendo muy desequilibrante en ofensiva. Con 22 años y una experiencia importante en primera división, veremos si es que Alianza Lima lo mira con detenimiento y hacen caso a Jefferson Farfán.

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