Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Suecia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bosnia y Herzegovina recibe el viernes 2 de octubre a una Suecia que todavía no perdió en esta Liga de Naciones. El invicto sueco se pone a prueba ante un rival que también llegó con confianza a esta tercera fecha.

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Los dos buscan afianzarse en la zona alta del grupo y un resultado positivo puede marcar diferencias importantes antes de llegar a la mitad de la fase. Para Bosnia es la chance de seguirle el ritmo a un candidato directo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Bosnia y Herzegovina llega con una mezcla de solidez y contundencia: rescató un punto en campo de Polonia con un 0-0 y después se destapó con un 4-2 de visitante ante Rumania. Son 4 puntos en dos presentaciones y el 13° puesto de 54 equipos, un envión que le permite soñar con meterse en la pelea del grupo.

Suecia, en cambio, no cedió ni un punto hasta ahora. Ganó 3-1 como local ante Polonia y antes había superado 2-1 a Rumania, también en su cancha. Con 6 puntos en dos juegos está quinta en la tabla general y llega como el equipo en mejor racha de los dos.

El historial entre Bosnia y Herzegovina y Suecia

El historial entre ambos es muy corto, apenas un antecedente registrado, y quedó en poder de Suecia. En 2010 se impuso 4-2 sobre Bosnia y Herzegovina, en un partido con bastante movimiento en el arco de los bosnios.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 29/05/2010 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina 4-2 Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

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En síntesis