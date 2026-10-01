Dónde ver EN VIVO Bosnia y Herzegovina vs. Suecia por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bosnia y Herzegovina recibe el viernes 2 de octubre a una Suecia que todavía no perdió en esta Liga de Naciones. El invicto sueco se pone a prueba ante un rival que también llegó con confianza a esta tercera fecha.
Los dos buscan afianzarse en la zona alta del grupo y un resultado positivo puede marcar diferencias importantes antes de llegar a la mitad de la fase. Para Bosnia es la chance de seguirle el ritmo a un candidato directo.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Bosnia y Herzegovina llega con una mezcla de solidez y contundencia: rescató un punto en campo de Polonia con un 0-0 y después se destapó con un 4-2 de visitante ante Rumania. Son 4 puntos en dos presentaciones y el 13° puesto de 54 equipos, un envión que le permite soñar con meterse en la pelea del grupo.
Suecia, en cambio, no cedió ni un punto hasta ahora. Ganó 3-1 como local ante Polonia y antes había superado 2-1 a Rumania, también en su cancha. Con 6 puntos en dos juegos está quinta en la tabla general y llega como el equipo en mejor racha de los dos.
El historial entre Bosnia y Herzegovina y Suecia
El historial entre ambos es muy corto, apenas un antecedente registrado, y quedó en poder de Suecia. En 2010 se impuso 4-2 sobre Bosnia y Herzegovina, en un partido con bastante movimiento en el arco de los bosnios.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/05/2010
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|4-2
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Bosnia y Herzegovina y Suecia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Bosnia y Herzegovina suma 4 puntos en el torneo.
- Suecia suma 6 puntos tras vencer a Polonia y Rumania.