Francia vs. Italia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Francia e Italia se cruzan el viernes 2 de octubre en una nueva fecha de la Liga de Naciones, con los dos equipos todavía acomodándose en la tabla después de solo dos partidos jugados.

Publicidad

Son apenas la tercera fecha del torneo, pero el duelo pesa por el prestigio de ambas selecciones y porque ninguna quiere quedar relegada en la zona baja de la clasificación.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Francia llegó con paso firme: ganó sus dos presentaciones por la mínima, de visitante, primero ante Turquía y después ante Bélgica. Esos dos triunfos la dejaron con 6 puntos, aunque todavía marcha en la mitad de la tabla general entre las 54 selecciones que compiten.

Italia tuvo un arranque más irregular. Cayó 0-2 de local frente a Bélgica en su primer compromiso, pero se repuso con una goleada 4-1 de visitante ante Turquía. Con 3 puntos, el equipo necesita sumar de visitante para no quedar mirando desde atrás en la clasificación.

El historial entre Francia e Italia

El historial entre ambas selecciones tiene 41 antecedentes y una ligera ventaja para Italia, que ganó 20 veces por 13 de Francia, con 10 empates en el medio. En materia de goles también manda el equipo transalpino, que anotó 86 contra 60 de los franceses a lo largo de todos estos cruces.

Publicidad

En los enfrentamientos más recientes la paridad se mantuvo pareja, con victorias repartidas para ambos lados y marcadores que casi siempre tuvieron goles de los dos equipos. El duelo más reciente, en noviembre de 2024, terminó 3-1 a favor de Francia jugando como visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 17/11/2024 Italia vs. Francia 1-3 UEFA Nations League 06/09/2024 Francia vs. Italia 1-3 UEFA Nations League 01/06/2018 Francia vs. Italia 3-1 Friendlies 01/09/2016 Italia vs. Francia 1-3 Friendlies 14/11/2012 Italia vs. Francia 1-2 Friendlies 17/06/2008 Francia vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 08/09/2007 Italia vs. Francia 0-0 UEFA European Championship Qualifiers 06/09/2006 Francia vs. Italia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 09/07/2006 Italia vs. Francia 1-1 FIFA World Cup 02/07/2000 Francia vs. Italia 2-1 UEFA European Championship

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

En síntesis