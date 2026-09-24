Dónde ver EN VIVO Italia vs. Bélgica por la Liga de Naciones: TV y streaming online

Italia y Bélgica se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Italia y Bélgica se cruzan de nuevo el viernes 25 de septiembre en un duelo que ya es clásico de la Liga de Naciones europea. Dos selecciones históricas del continente que se sacan chispas cada vez que se enfrentan.

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Más allá de la tabla, este tipo de partidos sirven para medir el nivel de ambos procesos ante un rival de peso. Italia y Bélgica llevan años cruzándose en competencias oficiales y el historial reciente muestra que ninguno se guarda nada.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Italia llega a este partido con la exigencia de siempre: en las categorías grandes del fútbol europeo no hay margen para relajarse, y la Liga de Naciones es una vidriera que la selección no quiere desaprovechar. El funcionamiento colectivo será clave para un equipo que necesita mostrar solidez ante un rival directo.

Bélgica, por su parte, llega con la ambición de寺 revertir la historia reciente, que no le sonrió del todo. El equipo belga suele tener partidos parejos contra Italia y esta vez buscará aprovechar el envión de la competencia para meterse en la pelea por los puestos de arriba.

El historial entre Italia y Bélgica

El historial entre ambos está lejos de ser parejo en el resultado final: de 15 enfrentamientos, Italia se quedó con 7 triunfos, Bélgica con 3 y hubo 5 empates. En los últimos cruces, además, la balanza se inclinó del lado italiano, con victorias ajustadas y un empate como los resultados más recientes.

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En materia de gol, Italia también saca ventaja con 23 tantos convertidos contra 16 de Bélgica en todo el historial. Son partidos que, más allá de la estadística, suelen ser cerrados y con pocos goles de diferencia.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/11/2024 Bélgica vs. Italia 0-1 UEFA Nations League 10/10/2024 Italia vs. Bélgica 2-2 UEFA Nations League 10/10/2021 Italia vs. Bélgica 2-1 UEFA Nations League 02/07/2021 Bélgica vs. Italia 1-2 UEFA European Championship 13/06/2016 Bélgica vs. Italia 0-2 UEFA European Championship 13/11/2015 Bélgica vs. Italia 3-1 Friendlies 30/05/2008 Italia vs. Bélgica 3-1 Friendlies 14/06/2000 Italia vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 12/11/1999 Italia vs. Bélgica 1-3 Friendlies 28/05/1996 Italia vs. Bélgica 2-2 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis