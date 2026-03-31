Así quedó el grupo de Bosnia en el Mundial 2026 tras clasificar en el Repechaje UEFA: rivales y calendario

La espera terminó para los aficionados del fútbol europeo tras el pitazo final en Zenica. Bosnia logró imponerse en la final del Repechaje A de la UEFA contra Italia, asegurando oficialmente su presencia en la próxima Copa del Mundo.

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Bosnia llegó al Mundial 2026

Este resultado define el último cupo de la ruta europea para el torneo que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. La victoria no solo representa un logro deportivo, sino el alivio de evitar una ausencia mundialista que habría sido histórica.

¡¡GIGIO NO LO PUEDE CREER!! ¡¡NADIE LO PUEDE CREER!! ¡¡BAJRAKTAREVIC CONVIRTIÓ Y BOSNIA DEJÓ A ITALIA SIN MUNDIAL!!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/da7uF5kq3G — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026

Con este triunfo, el seleccionado de Bosnia se integra directamente al Grupo B de la competición. En este sector ya esperaban con ansias Canadá, Suiza y la selección de Catar para medir fuerzas en la fase inicial.

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Calendario de Bosnia en el Mundial 2026

El calendario para el equipo clasificado ya presenta retos logísticos inmediatos. Su debut mundialista está programado para el próximo 12 de junio de 2026, enfrentando nada menos que al coanfitrión, Canadá, en la ciudad de Toronto.

Posteriormente, el equipo deberá prepararse para un duelo táctico contra Suiza el 17 de junio. Este encuentro será clave para las aspiraciones de avanzar a la ronda de eliminación directa, considerando el orden de los bombos.

El cierre de la fase de grupos tendrá lugar el 22 de junio frente a Catar. Para ese momento, se espera que Bosnia ya tenga encaminada su clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

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Italia cayó contra Bosnia esta jornada. (Foto: X).

Bosnia jugará este Mundial 2026

Las fuentes oficiales de la FIFA confirmaron que las sedes y horarios de estos encuentros se mantendrán según lo estipulado en el sorteo de diciembre. La logística de transporte y hospedaje comenzará a ejecutarse desde mañana mismo por parte de la federación bosnia.

El camino fue sinuoso, pero el objetivo se cumplió tras noventa minutos de máxima tensión en el campo. Ahora, el enfoque cambia totalmente hacia la preparación física y estratégica para la cita más importante del deporte rey este verano. Con Italia, otra vez lejos del máximo campeonato FIFA.

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Esposito falló en los penales contra Bosnia. (Foto: X).

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