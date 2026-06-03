Conoce todos los detalles de dónde ver, el amistoso internacional de Italia vs. Luxemburgo. Enfrentamiento que se da en la actual Fecha FIFA.

Las selecciones de Italia y Luxemburgo se enfrentan hoy, miércoles 3 de junio de 2026, en un emocionante partido amistoso internacional. El encuentro se disputará en el Stade de Luxembourg, escenario donde la ‘Azzurra’ inicia una nueva etapa deportiva.

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Este compromiso marca el debut del experimentado entrenador Silvio Baldini al mando del combinado italiano. El técnico busca reconstruir el equipo dando espacio a jóvenes promesas con proyección tras los últimos procesos.

¿A qué hora juega Italia vs. Luxemburgo hoy?

El pitazo inicial está programado para las 20:45 horas locales en territorio europeo. A continuación, revisa la guía de horarios oficiales según tu ubicación geográfica:

México (CDMX) y Costa Rica: 12:45 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas

Chile, Estados Unidos (ET) y Venezuela: 14:45 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 15:45 horas

España e Italia: 20:45 horas

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Canales de TV para ver Italia vs. Luxemburgo

La transmisión por televisión tradicional variará dependiendo del país en el que te encuentres:

México: Podrás sintonizar el encuentro de forma exclusiva mediante la señal de SKY Sports.

Estados Unidos: El canal encargado de emitir las acciones en vivo será FOX One.

Dónde ver online y por streaming el amistoso internacional

Si prefieres seguir el partido desde tu teléfono celular, tablet o Smart TV, estas son las opciones digitales:

Sudamérica: El juego se transmitirá en vivo y de manera exclusiva mediante la plataforma de streaming Disney+ Premium.

México: Se puede disfrutar desde cualquier dispositivo móvil a través de la aplicación digital Sky+.

Estados Unidos: Está disponible en plataformas digitales mediante el servicio de streaming de fubo Sports Network.

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Italia igualó 1-1 con Luxemburgo en amistoso por el año 2014. (Foto: X).

Luxemburgo llega motivado tras registrar buenos rendimientos recientes en la Nations League. No obstante, la escuadra italiana cuenta con la jerarquía necesaria para imponer condiciones en condición de visitante.

DATOS CLAVE

Italia vs. Luxemburgo juegan hoy, miércoles 3 de junio de 2026, un amistoso internacional.

Silvio Baldini debuta hoy de manera oficial como el nuevo entrenador de Italia.

Disney+ Premium transmitirá en exclusiva el partido vía streaming para toda Sudamérica.