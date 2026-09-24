Polonia vs. Bosnia y Herzegovina en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la Liga de Naciones

Actualizado el 24/09/2026 - 14:41hs PET

Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Polonia recibe a Bosnia y Herzegovina este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.

Polonia llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Bosnia y Herzegovina tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Polonia arranca su participación en Liga de Naciones.

Bosnia y Herzegovina arranca su participación en Liga de Naciones.

El historial entre Polonia y Bosnia y Herzegovina

Polonia y Bosnia y Herzegovina se enfrentaron 5 veces en los últimos años: 4 triunfos de Polonia y 1 empate.

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Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2020 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 3-0 UEFA Nations League 07/09/2020 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 1-2 UEFA Nations League 16/12/2011 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 1-0 Friendlies 10/12/2010 Polonia vs. Bosnia y Herzegovina 2-2 Friendlies 15/12/2007 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia 0-1 Friendlies

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

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En síntesis