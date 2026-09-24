Turquía vs. Francia: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la Liga de Naciones

Turquía y Francia se cruzan el viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones en un partido donde el favoritismo está claramente de un lado.
No hay mucho margen de error en esta fase de la competencia y ambas selecciones necesitan resultados para acomodarse en la tabla del certamen.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Turquía llega con la etiqueta de equipo que puede complicarle la vida a cualquiera en su casa. El anfitrión sabe que un resultado positivo ante una potencia como Francia le daría un envión enorme de cara a lo que queda del torneo.
Francia, por su parte, aparece como la gran candidata a llevarse los tres puntos. El favoritismo no es casual: históricamente ha sido superior a Turquía y llega a este cruce con la obligación de confirmar esa diferencia sobre el campo.
El historial entre Turquía y Francia
El historial entre ambos es claramente favorable a Francia, que ganó 4 de los 6 enfrentamientos, con un empate y una sola victoria turca. La diferencia de gol también lo confirma: 13 tantos a favor de los franceses contra 5 de Turquía.
Sin embargo, el antecedente más reciente no fue tan cómodo para el favorito. En 2019, Turquía derrotó 2-0 a Francia, un resultado que todavía se recuerda como una de las mayores sorpresas de ese cruce y que demuestra que la localía puede pesar más de lo esperado.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/10/2019
|Francia vs. Turquía
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/06/2019
|Turquía vs. Francia
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/06/2009
|Francia vs. Turquía
|1-0
|Friendlies
|26/06/2003
|Francia vs. Turquía
|3-2
|FIFA Confederations Cup
|14/11/2000
|Turquía vs. Francia
|0-4
|Friendlies
|08/10/1996
|Francia vs. Turquía
|4-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
En síntesis
- Turquía y Francia se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.