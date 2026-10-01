Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia todavía no ganó en esta Liga de Naciones y el viernes 2 de octubre se le complica el panorama ante un Montenegro que llega lanzado.
Es la tercera fecha del grupo y ya hay una diferencia clara en la tabla: lo que está en juego es si Letonia puede frenar la caída libre o si Montenegro sigue estirando su buen arranque.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Letonia no logra despegar. Empató 0-0 de local ante Chipre y antes había caído 0-2 como visitante frente a Armenia, un arranque que la dejó con apenas un punto y en el puesto 45 entre 54 equipos. El funcionamiento no termina de aparecer y la urgencia por sumar empieza a notarse.
Montenegro llega del otro lado del espejo. Ganó los dos partidos que jugó, 3-2 como visitante ante Armenia y 2-1 de local frente a Chipre, y esos seis puntos lo tienen en la séptima posición. El equipo muestra solidez para resolver partidos ajustados y llega con la confianza de quien no perdió todavía.
El historial entre Letonia y Montenegro
El historial entre ambos es corto, apenas dos partidos, y la balanza se inclina para Montenegro: una victoria y un empate, sin derrotas en contra. En el global de goles también manda Montenegro, con 2 contra 1.
El antecedente más reciente terminó 0-0, y antes de eso Letonia cayó 1-2. La diferencia no es abultada, pero alcanza para que Montenegro llegue con el historial de su lado.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/09/2021
|Montenegro vs. Letonia
|0-0
|2021/2022
|24/03/2021
|Letonia vs. Montenegro
|1-2
|2021/2022
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs
- Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
- Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs
En síntesis
- Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Letonia suma 1 punto en el torneo.
- Montenegro suma 6 puntos tras vencer a Armenia y Chipre.