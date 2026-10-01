Dónde ver EN VIVO Letonia vs. Montenegro por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Letonia y Montenegro se enfrentan este viernes 2 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Letonia todavía no ganó en esta Liga de Naciones y el viernes 2 de octubre se le complica el panorama ante un Montenegro que llega lanzado.

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Es la tercera fecha del grupo y ya hay una diferencia clara en la tabla: lo que está en juego es si Letonia puede frenar la caída libre o si Montenegro sigue estirando su buen arranque.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Letonia no logra despegar. Empató 0-0 de local ante Chipre y antes había caído 0-2 como visitante frente a Armenia, un arranque que la dejó con apenas un punto y en el puesto 45 entre 54 equipos. El funcionamiento no termina de aparecer y la urgencia por sumar empieza a notarse.

Montenegro llega del otro lado del espejo. Ganó los dos partidos que jugó, 3-2 como visitante ante Armenia y 2-1 de local frente a Chipre, y esos seis puntos lo tienen en la séptima posición. El equipo muestra solidez para resolver partidos ajustados y llega con la confianza de quien no perdió todavía.

El historial entre Letonia y Montenegro

El historial entre ambos es corto, apenas dos partidos, y la balanza se inclina para Montenegro: una victoria y un empate, sin derrotas en contra. En el global de goles también manda Montenegro, con 2 contra 1.

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El antecedente más reciente terminó 0-0, y antes de eso Letonia cayó 1-2. La diferencia no es abultada, pero alcanza para que Montenegro llegue con el historial de su lado.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/09/2021 Montenegro vs. Letonia 0-0 2021/2022 24/03/2021 Letonia vs. Montenegro 1-2 2021/2022

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 09:00 hs

Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 13:45 hs

Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 08:00 hs

Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 11:00 hs

Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 13:45 hs

Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 08:00 hs

Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Kosovo vs. Austria — domingo 4 de octubre, 11:00 hs

Irlanda vs. Israel — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Países Bajos vs. Serbia — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Grecia vs. Alemania — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Portugal vs. Noruega — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

Gales vs. Dinamarca — domingo 4 de octubre, 13:45 hs

En síntesis