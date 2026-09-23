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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Noruega vs. Dinamarca por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Norway vs. Denmark, Liga de Naciones
Norway vs. Denmark, Liga de Naciones

Noruega y Dinamarca abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con Erling Haaland como la gran carta de los locales para torcer una historia que hasta ahora los tiene en desventaja.

Es la primera fecha del grupo, así que todavía no hay puntos en juego que aprieten, pero ambas selecciones quieren arrancar con el pie derecho para no depender de otros resultados más adelante.

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Horario del partido

  • Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Noruega llega con el envión de tener en su plantel a Haaland, la gran diferencia que ilusiona a todo un país con dar un salto en la Liga de Naciones. El equipo sabe que necesita capitalizar ese potencial ofensivo desde el arranque mismo del torneo si quiere meterse entre los protagonistas del grupo.

Dinamarca, por su parte, se presenta como un rival de jerarquía habitual en estas competencias y con la tranquilidad de saber que históricamente le sacó ventaja a Noruega. El equipo danés buscará confirmar en la cancha ese favoritismo que arrastra del pasado, aunque el folio de este torneo se escribe desde cero.

El historial entre Noruega y Dinamarca

El historial entre ambos es amplio: se enfrentaron 12 veces y Dinamarca se impuso en 8 de ellas, contra apenas 2 triunfos noruegos y 2 empates. La diferencia de gol también refleja ese dominio, 21 tantos daneses contra 11 noruegos en todo ese recorrido.

El antecedente más reciente fue en junio de 2024, cuando Dinamarca ganó 3-1, y si se repasan los últimos cruces la tendencia se mantiene pareja a favor de los daneses, con algún que otro empate como el de 2011 y el 2-2 de 2002 como excepciones a la regla.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo
08/06/2024 Dinamarca vs. Noruega 3-1 Friendlies
15/11/2013 Dinamarca vs. Noruega 2-1 Friendlies
06/09/2011 Dinamarca vs. Noruega 2-0 UEFA European Championship Qualifiers
26/03/2011 Noruega vs. Dinamarca 1-1 UEFA European Championship Qualifiers
07/06/2003 Dinamarca vs. Noruega 1-0 UEFA European Championship Qualifiers
07/09/2002 Noruega vs. Dinamarca 2-2 UEFA European Championship Qualifiers
21/04/1998 Dinamarca vs. Noruega 0-2 Friendlies
01/06/1994 Noruega vs. Dinamarca 2-1 Friendlies
29/04/1992 Dinamarca vs. Noruega 1-0 Friendlies
06/06/1990 Noruega vs. Dinamarca 1-2 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

  • Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 11:00 hs
  • Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs
  • Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs
  • Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs
  • Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs
  • Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs
  • Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs
  • Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
  • Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
  • Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
  • Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs
  • Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
  • Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
  • Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
  • Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
  • República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis

  • Noruega y Dinamarca se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
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