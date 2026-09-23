Serbia vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 1 de la Liga de Naciones

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia y Grecia abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con la primera fecha del torneo como telón de fondo.

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Arrancar bien en la fase de grupos siempre pesa, y ninguno de los dos quiere quedar atrás desde el primer partido.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Serbia llega con la necesidad de instalarse rápido en la competencia y marcar un rumbo desde el arranque. El equipo sabe que en esta Liga de Naciones cada punto en las primeras fechas puede ordenar el resto del camino.

Grecia también se juega su primera carta del certamen y buscará plantarse de igual a igual. Para el conjunto griego, arrancar con confianza en la fase de grupos es clave para no quedar complicado más adelante.

El historial entre Serbia y Grecia

El historial entre ambos es parejo: se enfrentaron dos veces, con una victoria para cada lado. Serbia se impuso 2-0 en 2014, mientras que Grecia había ganado 1-0 en 2010. En total, Serbia convirtió dos goles y Grecia uno, una diferencia mínima que refleja lo parejo de los antecedentes.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 18/11/2014 Grecia vs. Serbia 0-2 Friendlies 11/08/2010 Serbia vs. Grecia 0-1 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Serbia y Grecia se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Serbia todavía no suma en el torneo.

todavía no suma en el torneo. Grecia todavía no suma en el torneo.