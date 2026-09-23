Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Gales por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Portugal abre la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre con la obligación de arrancar ganando ante una Gales que llega con poco margen de error.

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Es la primera fecha del torneo y ninguno de los dos quiere quedar relegado desde el arranque. Portugal parte como favorito y necesita confirmarlo desde el primer partido.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Portugal llega a este debut con la etiqueta de favorito. El torneo recién empieza, así que todo lo que se define desde ahora pesa para las próximas fechas, y el equipo sabe que no puede permitirse un tropiezo inicial.

Gales, por su parte, afronta el arranque de la Liga de Naciones con la necesidad de sumar de entrada para no quedar complicado en el grupo. Es una fecha uno donde cualquier resultado marca tendencia.

El historial entre Portugal y Gales

El historial entre ambos es corto pero contundente a favor de Portugal, que ganó los dos únicos antecedentes registrados. En 2016 se impuso 2-0 y en 2000 goleó 3-0, sin que Gales haya podido marcarle un gol en esos cruces.

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Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/07/2016 Portugal vs. Gales 2-0 UEFA European Championship 01/06/2000 Portugal vs. Gales 3-0 Friendlies

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis

Portugal y Gales se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Portugal todavía no suma en el torneo.

todavía no suma en el torneo. Gales todavía no suma en el torneo.