Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria e Israel abren su participación en la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre, con la etiqueta de favorito puesta sobre el local desde antes del pitazo inicial.

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Es la primera fecha del torneo y ninguno de los dos quiere arrancar cediendo puntos. Un resultado positivo en esta jornada inicial marca el ritmo de lo que viene en el grupo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Austria llega con el rótulo de favorito y necesita confirmarlo desde el arranque. El equipo sabe que este tipo de partidos como local suelen definir el tono de toda la fase de grupos, y no quiere dejar dudas desde la primera fecha.

El historial entre Austria y Israel

El historial entre ambos está muy parejo: 10 antecedentes, con 4 triunfos para Austria, 3 para Israel y otros 3 empates. La diferencia de gol también es mínima, 21 goles de un lado contra 23 del otro. En los enfrentamientos más recientes se repartieron las victorias, con partidos de varios goles como el 5-2 de Israel en 2021 o el 4-2 de Austria ese mismo año.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/11/2021 Austria vs. Israel 4-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2021 Israel vs. Austria 5-2 UEFA World Cup Qualifiers 10/10/2019 Austria vs. Israel 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Israel vs. Austria 4-2 UEFA European Championship Qualifiers 27/10/2001 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/2001 Austria vs. Israel 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/1999 Israel vs. Austria 5-0 UEFA European Championship Qualifiers 05/09/1998 Austria vs. Israel 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 26/10/1993 Israel vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/10/1992 Austria vs. Israel 5-2 UEFA World Cup Qualifiers

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Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

En síntesis