Dónde ver EN VIVO Austria vs. Israel por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Israel abren su participación en la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre, con la etiqueta de favorito puesta sobre el local desde antes del pitazo inicial.
Es la primera fecha del torneo y ninguno de los dos quiere arrancar cediendo puntos. Un resultado positivo en esta jornada inicial marca el ritmo de lo que viene en el grupo.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Austria llega con el rótulo de favorito y necesita confirmarlo desde el arranque. El equipo sabe que este tipo de partidos como local suelen definir el tono de toda la fase de grupos, y no quiere dejar dudas desde la primera fecha.
El historial entre Austria y Israel
El historial entre ambos está muy parejo: 10 antecedentes, con 4 triunfos para Austria, 3 para Israel y otros 3 empates. La diferencia de gol también es mínima, 21 goles de un lado contra 23 del otro. En los enfrentamientos más recientes se repartieron las victorias, con partidos de varios goles como el 5-2 de Israel en 2021 o el 4-2 de Austria ese mismo año.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/11/2021
|Austria vs. Israel
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2021
|Israel vs. Austria
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/2019
|Austria vs. Israel
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Israel vs. Austria
|4-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|27/10/2001
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/2001
|Austria vs. Israel
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/1999
|Israel vs. Austria
|5-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|05/09/1998
|Austria vs. Israel
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|26/10/1993
|Israel vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/10/1992
|Austria vs. Israel
|5-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Países Bajos vs. Alemania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs
En síntesis
- Austria y Israel se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la fecha 1 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Austria todavía no suma en el torneo.
- Israel todavía no suma en el torneo.