Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Alemania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Uno de los clásicos más parejos de Europa vuelve a escena el jueves 24 de septiembre, cuando Países Bajos y Alemania abran la Liga de Naciones con un partido que siempre pesa más allá de la tabla.

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Es apenas la primera fecha del torneo, pero entre estos dos rivales cualquier excusa alcanza para que el duelo se sienta como una final chica. Ganar de entrada nunca es un dato menor cuando se trata de arrancar bien un ciclo.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega con la necesidad de mostrar que puede competir de igual a igual con las potencias del continente en esta nueva edición de la Liga de Naciones. El equipo neerlandés sabe que un buen arranque le da margen para el resto de la fase de grupos, algo que en este formato se paga caro si se empieza perdiendo puntos.

Alemania, por su parte, llega a este cruce con la etiqueta de candidata que la acompaña históricamente en la competencia. El certamen apenas comienza y la selección alemana necesita confirmar que está lista para pelear arriba desde la primera fecha, sin margen para relajarse ante un rival que le conoce cada movimiento.

El historial entre Países Bajos y Alemania

El historial entre ambos es larguísimo y bastante parejo: se enfrentaron 48 veces, con 18 triunfos para Alemania, 12 para Países Bajos y 18 empates, una estadística que confirma lo cerrado de esta rivalidad. En goles también manda Alemania, con 90 contra 79 de los neerlandeses.

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Los últimos cruces mantienen esa paridad. En 2024 se vieron las caras dos veces, con triunfo alemán 1-0 en octubre y un empate 2-2 en septiembre, mientras que en 2018 Países Bajos había dado un golpe fuerte con un 3-0 en Ámsterdam.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies 13/06/2012 Países Bajos vs. Alemania 1-2 UEFA European Championship

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 11:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 13:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

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En síntesis