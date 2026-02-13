El reclamo de José Luis Chilavert al enterarse que Ricardo Gareca tendrá una estatua

Se viene un importante reconocimiento a Ricardo Gareca en Vélez Sársfield gracias a los años que ha dado al club argentino. Por lo que se viene la construcción de nada más y nada menos que una estatua dentro del Estadio José Amalfitani. Esto debido a su carrera tanto como futbolista, así como entrenador en el ‘Fortín’.

Se viene la estatua de Ricardo Gareca (Foto: X).

No obstante, esta noticia no le cayó nada bien a todos, en especial a uno de los exjugadores de este club. José Luis Chilavert no dudó un solo momento en presentar su molestia con este hecho. Por lo que usó las redes sociales para poder demostrar su descontento con la decisión tomada con respecto al exDT de la Selección Peruana.

“Creo que todos los compañeros que fuimos campeones del mundo se merece una estatua a cada uno después la de Ricardo, hay que tener memoria, Campeón del Mundo somos pocos. Saludos”, fue lo que comentó en un comienzo el popular ‘Chila’.

Después de ello, un hincha mencionó que no compartía su opinión con respecto a sus palabras. Pero este le respondió lo siguiente: “Yo también soy Socio y espero que tengan memoria, primero los Campeones del Mundo luego el resto“.

Dejando en claro su posición, el paraguayo no está nada contento con la decisión tomada. Pero la cual ya fue aprobada y que se vendrá pronto un respectivo homenaje al argentino que hoy vive retirado del fútbol y que viene incursionando en las redes sociales con un podcast llamado ‘La Sustancia’.

Iniciativa de los socios por la estatua de Ricardo Gareca

En este caso se conoció que la decisión de poder impulsar la construcción de esta estatua en honor para Ricardo Gareca, se debe a los mismos socios. Los cuales hicieron sentir su cariño con el ‘Tigre’, buscando darle un homenaje en vida a la altura de lo que hizo por la institución.

Mediante el programa “Pasión Fortinera” se pudo conocer, que esta financiación será por parte de la institución, pero también con los hinchas. “Se confirmó en estas últimas horas que se le va a realizar una estatua. La gente va a poder colaborar, va a poder aparecer ahí con su nombre y se van a poder hacer aportes individuales, como familia, como agrupación, como todo”.

