Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Internacional

El reclamo de José Luis Chilavert al enterarse que Ricardo Gareca tendrá una estatua

José Luis Chilavert levantó la voz al enterarse que Ricardo Gareca tendrá una estatua en Vélez Sarsfield.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Ricardo Gareca y José Luis Chilavert.
© VélezRicardo Gareca y José Luis Chilavert.

Se viene un importante reconocimiento a Ricardo Gareca en Vélez Sársfield gracias a los años que ha dado al club argentino. Por lo que se viene la construcción de nada más y nada menos que una estatua dentro del Estadio José Amalfitani. Esto debido a su carrera tanto como futbolista, así como entrenador en el ‘Fortín’.

Publicidad
Gareca tendrá su estatua en Vélez (Foto: X)
Se viene la estatua de Ricardo Gareca (Foto: X).

No obstante, esta noticia no le cayó nada bien a todos, en especial a uno de los exjugadores de este club. José Luis Chilavert no dudó un solo momento en presentar su molestia con este hecho. Por lo que usó las redes sociales para poder demostrar su descontento con la decisión tomada con respecto al exDT de la Selección Peruana.

Creo que todos los compañeros que fuimos campeones del mundo se merece una estatua a cada uno después la de Ricardo, hay que tener memoria, Campeón del Mundo somos pocos. Saludos”, fue lo que comentó en un comienzo el popular ‘Chila’.

Publicidad

Después de ello, un hincha mencionó que no compartía su opinión con respecto a sus palabras. Pero este le respondió lo siguiente: “Yo también soy Socio y espero que tengan memoria, primero los Campeones del Mundo luego el resto“.

Dejando en claro su posición, el paraguayo no está nada contento con la decisión tomada. Pero la cual ya fue aprobada y que se vendrá pronto un respectivo homenaje al argentino que hoy vive retirado del fútbol y que viene incursionando en las redes sociales con un podcast llamado ‘La Sustancia’.

Iniciativa de los socios por la estatua de Ricardo Gareca

Como en Perú: El peculiar homenaje que recibirá Ricardo Gareca en Argentina

ver también

Como en Perú: El peculiar homenaje que recibirá Ricardo Gareca en Argentina

En este caso se conoció que la decisión de poder impulsar la construcción de esta estatua en honor para Ricardo Gareca, se debe a los mismos socios. Los cuales hicieron sentir su cariño con el ‘Tigre’, buscando darle un homenaje en vida a la altura de lo que hizo por la institución.

Publicidad

Mediante el programa “Pasión Fortinera” se pudo conocer, que esta financiación será por parte de la institución, pero también con los hinchas. “Se confirmó en estas últimas horas que se le va a realizar una estatua. La gente va a poder colaborar, va a poder aparecer ahí con su nombre y se van a poder hacer aportes individuales, como familia, como agrupación, como todo”.

Datos Claves

  • Vélez Sarsfield construirá una estatua de Ricardo Gareca en el Estadio José Amalfitani.
  • José Luis Chilavert rechazó el homenaje priorizando estatuas para los campeones del mundo.
  • La obra será financiada por la institución y socios mediante aportes individuales o grupales.
Bruno Castro
Bruno Castro
Lee también
Como en Perú: El homenaje que recibirá Gareca en Argentina
Selección Peruana

Como en Perú: El homenaje que recibirá Gareca en Argentina

"Un jugador de jerarquía": Gareca le da una mano a Alianza Lima y elogia a Pavez
Alianza Lima

"Un jugador de jerarquía": Gareca le da una mano a Alianza Lima y elogia a Pavez

La reacción de la prensa chilena al saber que Gareca será streamer: "Se reinventa tras su fracaso"
Futbol Internacional

La reacción de la prensa chilena al saber que Gareca será streamer: "Se reinventa tras su fracaso"

Cristal revela que la Liga 1 le dio la espalda en solicitud para el partido ante 2 de Mayo
Sporting Cristal

Cristal revela que la Liga 1 le dio la espalda en solicitud para el partido ante 2 de Mayo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo