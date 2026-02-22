Santa Fe y Junior se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay. A continuación, sigue las incidencias del partido.

Santa Fe y Junior dispondrán de los siguientes jugadores para el gran partido de esta tarde en 'El Campín' de Bogotá.

Santa Fe y Junior miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay. El escenario será el mítico Estadio Nemesio Camacho o más conocido como ‘El Campín‘ de Bogotá y desde al previa empieza a ser bastante atractivo por la historia de ambas instituciones, así que a continuación podrás seguir todas las incidencias de este gran encuentro que se viene.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy, Santa Fe viene de perder 3-1 ante Jaguares en condición de visita, caer 1-0 frente a América de Cali y empatar 1-1 ante Fortaleza. Por otro lado, Junior derrotó 2-1 a América de Cali, cayó derrotado 2-1 frente a Once Caldas y goleó 3-0 a Boyacá Chicó jugando en condición de local.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. Junior por la Liga BetPlay?

15:00 | México

16:00 | Perú, Colombia y Ecuador

17:00 | Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

22:00 | España

¿Dónde ver Santa Fe vs. Junior por la Liga BetPlay?