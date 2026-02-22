Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga BetPlay

Santa Fe vs. Junior EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win Play: minuto a minuto

Santa Fe y Junior se enfrentan el día de hoy en el Estadio Nemesio Camacho 'El Campín'. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Los convocados para el partido!

Santa Fe y Junior dispondrán de los siguientes jugadores para el gran partido de esta tarde en 'El Campín' de Bogotá.

Tweet placeholder
Image
Publicidad

¡Bienvenidos a la cobertura del Santa Fe vs. Junio!

Santa Fe y Junior se ven las caras el día de hoy en el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay. A continuación, sigue las incidencias del partido.

Image

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Santa Fe vs. Junior por la Liga BetPlay.
© Caracol Radio.Santa Fe vs. Junior por la Liga BetPlay.

Santa Fe y Junior miden fuerzas el día de hoy en el marco de la fecha 8 de la Liga BetPlay. El escenario será el mítico Estadio Nemesio Camacho o más conocido como ‘El Campín‘ de Bogotá y desde al previa empieza a ser bastante atractivo por la historia de ambas instituciones, así que a continuación podrás seguir todas las incidencias de este gran encuentro que se viene.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de hoy, Santa Fe viene de perder 3-1 ante Jaguares en condición de visita, caer 1-0 frente a América de Cali y empatar 1-1 ante Fortaleza. Por otro lado, Junior derrotó 2-1 a América de Cali, cayó derrotado 2-1 frente a Once Caldas y goleó 3-0 a Boyacá Chicó jugando en condición de local.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. Junior por la Liga BetPlay?

  • 15:00 | México
  • 16:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 17:00 | Bolivia y Venezuela
  • 18:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 22:00 | España

¿Dónde ver Santa Fe vs. Junior por la Liga BetPlay?

  • Win Sports
  • Win Play
Renato Pérez
Renato Pérez
Lee también
Atlético Nacional y Junior se repartieron los puntos en Ditaires por los cuadrangulares
Futbol Internacional

Atlético Nacional y Junior se repartieron los puntos en Ditaires por los cuadrangulares

Junior le ofrece un impresionante sueldo a Christian Cueva: ¿Se va de Emelec?
Peruanos en el exterior

Junior le ofrece un impresionante sueldo a Christian Cueva: ¿Se va de Emelec?

Alianza Lima ya no tendrá exclusividad con su rival de la 'Tarde Blanquiazul'
Futbol Peruano

Alianza Lima ya no tendrá exclusividad con su rival de la 'Tarde Blanquiazul'

El poderoso equipo colombiano que estará en la Tarde Blanquiazul
Alianza Lima

El poderoso equipo colombiano que estará en la Tarde Blanquiazul

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo