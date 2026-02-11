El club Vélez Sarsfield de Argentina decidió inspirarse en el homenaje que Ricardo Gareca recibió en Perú cuando era entrenador de la Selección Peruana y anunció que también le realizará una estatua en su honor, reconociendo su enorme legado como futbolista e ídolo histórico de la institución.

La iniciativa nació directamente desde los hinchas de Vélez Sarsfield, quienes impulsaron el proyecto de manera independiente y organizaron el financiamiento colectivo, con un detalle especial: cada persona que aporte económicamente tendrá su nombre grabado en la base de la estatua como parte del reconocimiento.

Este nuevo homenaje ubica a Ricardo Gareca en una lista de figuras eternas del club argentino, ya que su estatua se unirá a las de Carlos Bianchi y el histórico portero José Luis Chilavert, dos símbolos absolutos en la historia del ‘Fortín’.

De esta manera, el ‘Tigre’ se consolida como uno de los personajes más importantes que ha tenido Vélez Sarsfield, no solo por su etapa como jugador, sino también por su influencia en la identidad futbolística que el club proyectó durante varias generaciones.

Gareca tendrá su estatua en Vélez (Foto: X)

¿Cuánto costó la estatua que Ricardo Gareca tiene en Perú?

En paralelo, hay que recordar que Ricardo Gareca ya tiene una estatua en Perú, específicamente en el distrito de San Miguel, donde la Municipalidad decidió rendirle homenaje junto a Paolo Guerrero por el histórico proceso vivido con la Selección Peruana.

Esa primera estatua tuvo un costo aproximado de 20 mil soles y marcó un hecho inédito en su carrera, pero ahora el ‘Tigre’ tendrá dos estatuas en vida, una en Perú y otra en Argentina, confirmando su estatus como leyenda del fútbol sudamericano.

Gareca y Guerrero tienen una estatua en San Miguel. (Foto: X)

¿Cuáles son las estadísticas de Ricardo Gareca con la Selección Peruana?

En total, Ricardo Gareca dirigió a la Selección Peruana en 96 partidos. De esos cotejos, 41 fueron victorias, 19 empates y 36 derrotas. De manera general, Perú acumuló al mando del ‘Tigre’ 135 goles y recibió 124.

¿Qué logros consiguió Ricardo Gareca con la Selección Peruana?

Ricardo Gareca logró múltiples hitos durante su tiempo al mando de la Selección Peruana. El más importante fue la clasificación al Mundial de Rusia 2018, también fue subcampeón de la Copa América Brasil 2019 y entró al top ten del ranking FIFA en el 2017.

Datos claves

Vélez Sarsfield construirá una estatua en honor a Ricardo Gareca financiada por sus hinchas.

La obra de Ricardo Gareca se unirá a las de Carlos Bianchi y José Luis Chilavert.

La estatua previa de Ricardo Gareca en San Miguel, Perú, costó 20 mil soles.

