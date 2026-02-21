Hasta hace pocos días estuvo en huelga, pero volvió y ahora tuvo un día prácticamente perfecto. Cristiano Ronaldo disfruta del éxito del Al Nassr en este sábado 21 de febrero. Es que el portugués anotó un doblete para la goleada 4-0 ante Al Hazm y, gracias a este resultado y al empate del Al Hilal, vuelve a ser líder de la Saudi Pro League 2025-26.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 964 y quedó a 36 tantos de llegar a los 1.000 (mil), la marca que tanto anhela llegar. Fue importante para que Al Nassr resuelva con cierta sencillez su partido ante Al Hazm. Jorge Jesús hasta se permitió sacarlo del partido para resguardarlo para el próximo partido, que será ante Al Najma el próximo miércoles.

Tweet placeholder

La mejor noticia, más allá de los goles, para Cristiano Ronaldo es que su equipo termina la jornada 23 como líder de la Saudi Pro League 2025-26. Es que Al Hilal disputó el Clásico ante Al Ittihad y terminó en empate 1-1 (goles de Malcom y Houssem Aouar).

Tweet placeholder

Así está la definición de la Saudi Pro League 2025-26

Faltan todavía 11 fechas para el final de la Saudi Pro League 2025-26, pero la pelea por el primer lugar está muy pareja. El empate entre Al Hilal y Al Ittihad sirve para que Al Nassr quede como líder dejando al equipo azul en segundo lugar.

La tabla de posiciones queda con Al Nassr con 53 puntos en lo más alto de la liga saudí. Al Hilal, tras su igualdad, quedó a una unidad con 52. En tanto, Al Ahli, de gran temporada, está con 51, es decir, a dos del equipo de CR7 y compañía y a uno del equipo azul de Riad.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Al Nassr 55 22 18 1 3 +39 2 Al Hilal 54 22 16 6 0 +37 3 Al Ahli 53 22 16 5 1 +29 4 Al Qadsiah 50 22 15 5 2 +29 5 Al Taawoun 39 22 12 3 7 +13 6 Al Ittihad 38 22 11 5 6 +10 7 Al Ettifaq 38 22 11 5 6 -1 8 NEOM 31 22 9 4 9 -3 9 Al Khaleej 27 22 7 6 9 +6 10 Al Fayha 26 22 7 5 10 -11 11 Al Fateh 24 22 6 6 10 -12 12 Al Hazem 24 22 6 6 10 -20 13 Al Shabab 22 22 5 7 10 -8 14 Al Kholood 19 22 6 1 15 -12 15 Al Riyadh 16 22 3 7 12 -20 16 Damac 15 22 2 9 11 -22 17 Al Okhdood 10 22 2 4 16 -29 18 Al Najma 8 22 1 5 16 -25

Así fueron los dos goles de Cristiano Ronaldo ante Al Hazm

Cristiano Ronaldo abrió y cerró la goleada 4-0 de Al Nassr ante Al Hazm. El primer gol llegó tras pase de Kingsley Coman con una buena definición de zurda para el 1-0. El tanto, en un principio, fue anulado por el VAR por presunto offside, pero se revirtió la decisión.

Tweet placeholder

El segundo gol fue prácticamente un calco del primero. Nuevamente, Kingsley Coman con la asistencia para que el portugués defina cruzado para sentenciar el 4-0 final.

Tweet placeholder

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo marcó su gol 964 de su carrera. Por lo tanto, queda a 36 del número 1.000 (mil) que tanto desea antes de su retiro. Así se desglosan sus goles:

Real Madrid: 451 goles.

Manchester United: 145 goles.

Al Nassr: 119 goles.

Juventus: 101 goles.

Sporting CP: 5 goles.

Selección de Portugal: 143 goles.

