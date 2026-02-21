Es tendencia:
Día perfecto para Cristiano Ronaldo: se acerca a los 1000 goles tras doblete a Al Hazm, goleó Al Nassr y es líder

Hizo de las suyas con un doblete para llegar a 964 goles. Al Nassr goleó a Al Hazm y se mete primero por el empate de Al Hilal.

Por Hugo Avalos

Cristiano Ronaldo y su festejo en uno de los goles ante Al Hazm.
© X @StatsSPLCristiano Ronaldo y su festejo en uno de los goles ante Al Hazm.

Hasta hace pocos días estuvo en huelga, pero volvió y ahora tuvo un día prácticamente perfecto. Cristiano Ronaldo disfruta del éxito del Al Nassr en este sábado 21 de febrero. Es que el portugués anotó un doblete para la goleada 4-0 ante Al Hazm y, gracias a este resultado y al empate del Al Hilal, vuelve a ser líder de la Saudi Pro League 2025-26.

Cristiano Ronaldo anotó su gol 964 y quedó a 36 tantos de llegar a los 1.000 (mil), la marca que tanto anhela llegar. Fue importante para que Al Nassr resuelva con cierta sencillez su partido ante Al Hazm. Jorge Jesús hasta se permitió sacarlo del partido para resguardarlo para el próximo partido, que será ante Al Najma el próximo miércoles.

La mejor noticia, más allá de los goles, para Cristiano Ronaldo es que su equipo termina la jornada 23 como líder de la Saudi Pro League 2025-26. Es que Al Hilal disputó el Clásico ante Al Ittihad y terminó en empate 1-1 (goles de Malcom y Houssem Aouar).

Así está la definición de la Saudi Pro League 2025-26

Faltan todavía 11 fechas para el final de la Saudi Pro League 2025-26, pero la pelea por el primer lugar está muy pareja. El empate entre Al Hilal y Al Ittihad sirve para que Al Nassr quede como líder dejando al equipo azul en segundo lugar.

La tabla de posiciones queda con Al Nassr con 53 puntos en lo más alto de la liga saudí. Al Hilal, tras su igualdad, quedó a una unidad con 52. En tanto, Al Ahli, de gran temporada, está con 51, es decir, a dos del equipo de CR7 y compañía y a uno del equipo azul de Riad.

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Al Nassr55221813+39
2Al Hilal54221660+37
3Al Ahli53221651+29
4Al Qadsiah50221552+29
5Al Taawoun39221237+13
6Al Ittihad38221156+10
7Al Ettifaq38221156-1
8NEOM3122949-3
9Al Khaleej2722769+6
10Al Fayha26227510-11
11Al Fateh24226610-12
12Al Hazem24226610-20
13Al Shabab22225710-8
14Al Kholood19226115-12
15Al Riyadh16223712-20
16Damac15222911-22
17Al Okhdood10222416-29
18Al Najma8221516-25

Así fueron los dos goles de Cristiano Ronaldo ante Al Hazm

Cristiano Ronaldo abrió y cerró la goleada 4-0 de Al Nassr ante Al Hazm. El primer gol llegó tras pase de Kingsley Coman con una buena definición de zurda para el 1-0. El tanto, en un principio, fue anulado por el VAR por presunto offside, pero se revirtió la decisión.

El segundo gol fue prácticamente un calco del primero. Nuevamente, Kingsley Coman con la asistencia para que el portugués defina cruzado para sentenciar el 4-0 final.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Cristiano Ronaldo marcó su gol 964 de su carrera. Por lo tanto, queda a 36 del número 1.000 (mil) que tanto desea antes de su retiro. Así se desglosan sus goles:

  • Real Madrid: 451 goles.
  • Manchester United: 145 goles.
  • Al Nassr: 119 goles.
  • Juventus: 101 goles.
  • Sporting CP: 5 goles.
  • Selección de Portugal: 143 goles.

Datos claves

  • Cristiano Ronaldo alcanzó 964 goles en su carrera con un doblete ante Al Hazm.
  • Al Nassr tiene 53 puntos y lidera la Saudi Pro League 2025-26.
  • Kingsley Coman dio dos asistencias en la goleada 4-0 de Al Nassr.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
