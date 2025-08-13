Promesa peruana da el primer salto de su carrera: llega a club campeón de la Copa Libertadores

De la Universidad San Martín de Porres a dar el primer salto en su carrera hacia un destino con grandes aspiraciones. Fernando Lasanta, arquero de sólo 15 años, deja Perú para unirse al equipo de la Séptima División de las juveniles de Vélez Sarsfield, el histórico club argentino, campeón de las Copas Libertadores e Intercontinental de 1994, según revelaron los periodistas Sandro Ignacio Ramos y Tadeo Rodríguez.

Lasanta busca continuar con su desarrollo como arquero y le apunta a uno de los clubes con una de las mejores divisiones inferiores de toda Argentina. Vélez se caracteriza por ser un club que apuesta por sus juveniles y ha desarrollado a varias figuras que hasta han llegado al fútbol europeo como los casos de Santiago Castro (Bologna) o Valentín Gómez (Real Betis), entre otros.

Por eso, el destino de este joven arquero peruano es más que propicio para seguir con su desarrollo y soñar con una carrera importante en el fútbol internacional. Pero, por ahora, todo paso a paso.

Fernando Lasanta, de la Sub 17 de Perú, se va a Vélez (X @BlanquirojosC).

Fernando Lasanta, de las juveniles de la San Martín y Perú rumbo a Argentina

Lasanta, con edad de 15 años, ha llamado la atención por haber estado en la Selección Peruana en el último Sudamericano Sub 17, disputado en Colombia. El técnico Carlos Silvestri decidió que el titular sea Tomás Dulanto, dejando al de la Universidad San Martín de Porres en el banco de suplentes.

Pese a ello, sus actuaciones en la USMP lo han puesto como uno de los juveniles de mayor proyección en el Perú. Un detalle no menor para su futuro: tiene nacionalidad española, por lo que cuenta con facilidad para salir al fútbol europeo, en caso de que siga por el buen camino.

En el fútbol argentino, ya hay un arquero con mucha proyección desde el Perú. Diego Romero, ex de Universitario, actualmente, está en Banfield donde ha llegado a atajar en algunos partidos de Copa Argentina. Por lo cual, en el país de los campeones del mundo, se respeta el talento peruano en la valla.

