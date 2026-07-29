“Mi momento ya pasó”: Neymar Jr. confirmó su retiro definitivo de Brasil tras el Mundial 2026

Neymar Jr. volvió a hablar de lo que representa actualmente Brasil en sus propósitos y volvió a mostrarse muy lejano a los objetivos del futuro. Ahora sí cerró su etapa en el 'Scratch'.

Brasil fue uno de los equipos decepción del Mundial 2026 al haberse quedado tan solo en octavos de final tras perder ante Noruega. Es más, jamás pudieron contar en plenitud con su gran estrella Neymar Jr. ya que llegó lesionado y no pudo estar al 100% en el aspecto físico. Ahora, respecto al futuro del ’10’ es que ahora se pudo confirmar lo que hasta hace muy poco parecía un cierto rumor.

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Fuente: Getty Images.

Si bien luego de la derrota por 2-1 frente a Noruega en el MetLife Stadium reveló que había sido su último partido y que terminaba su etapa con Brasil, muchos pudieron pensar que se trataba de una declaración en caliente, pero no fue así. Ayer, luego de la clasificación de Santos a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Neymar Jr. evidenció su total alejamiento del ‘Scracth’.

“Mi momento en la selección brasileña yo creo que ya pasó. Hice historia, estoy muy feliz. Viví muchas cosas. Di mi sangre, y mi vida. Siempre luché por la Canarinha, pero creo que ya no quiero más de eso“; declaró Neymar Jr. en zona mixta luego del partido entre Santos vs. UCV de Venezuela en el Estadio Urbano Caldeira respecto a la idea de no sumarse más a las planificaciones de Brasil.

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🚨 Atenção! Neymar praticamente ENCERRA seu ciclo na Seleção Brasileira:



“Não, não vai ter. Acho que meu momento na Seleção Brasileira já foi. Fiz história ali. Dei meu sangue pela Amarelinha, mas eu acho que não quero mais, não.”



🎥 @lucas_musetti pic.twitter.com/1AGNSeIUZG — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 29, 2026

Neymar Jr. no pudo ganar ni el Mundial ni la Copa América con Brasil

A pesar de ser un tremendo prodigio en el fútbol y de seguramente quedar en la historia como uno de los jugadores más talentosos de la historia, Neymar Jr. se retira de Brasil sin ningún título de Mundial ni tampoco de Copa América. El sueño de levantar dichos trofeos le fue esquivo durante mucho tiempo y ahora con la confirmación de su despedida no podrá ser posible de ninguna manera.

‘Ney’ disputó los Mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, siendo los cuartos de final la llave más lejana a la que pudo llegar. En cuanto a Copas América, jugó las de 2011, 2015 y 2021. En esta última edición llegó a la gran final, pero no pudo conseguir el título al perder 1-0 frente a Argentina con un golazo de Ángel Di María en el Estadio Maracaná.

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El título y la distinción más importante de Neymar Jr. vistiendo la camiseta de Brasil se dio durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016, razón por la cual no participó en la Copa América Centenario disputada en los Estados Unidos. El ‘Scracth‘ se quedó con la medalla de oro y el ’10’ fue el líder de un equipo que era liderado técnicamente por Rogério Micale.

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