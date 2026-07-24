Vozinha la rompió en el Mundial 2026 y ahora está muy cerca de ponerse la camiseta del histórico Colo Colo. Los medios chilenos dieron más detalles de este fichaje.

Vozinha sigue siendo tendencia luego de su gran Mundial 2026 con la camiseta de Cabo Verde. El experimentado guardameta de 40 años de edad se encuentra en la mira del histórico Colo Colo y durante las últimas horas se pudo conocer que desde la directiva dieron el visto bueno. A raíz de dicha situación es que la prensa chilena empieza a dar un veredicto final sobre este caso.

Publicidad

Fuente: Getty Images.

En esta ocasión, fue ‘TNT Sports Chile‘ quien soltó una importante revelación sobre la actual cercanía que existe entre Colo Colo y el entorno más cercano de Vozinha. Si bien el interés estaba totalmente comprobado, recientemente se filtró el dato de que la negociación va por buen camino y solo restarían detalles para confirmar la operación. Es así que el arquero caboverdiano llegará a Sudamérica.

“Todo muy encaminado. Según la información que maneja ‘TNT Sports’, Colo Colo y Vozinha, el arquero que la rompió toda con 40 años en la Copa Mundial de la FIFA 26 junto a Cabo Verde, acercaron posturas y está a nada de firmar con El Cacique. El acuerdo sería por 18 meses“; fue la revelación del reconocido medio deportivo chileno y con lo cual solo restaría la oficialización del club.

Publicidad

👀🧤🏁 TODOS LOS DETALLES



Dani Arrieta, en #DataxTNTSports, nos entregó los pormenores que ligan a Vozinha a #ColoColo, donde el arquero de Cabo Verde está a nada de transformarse en el nuevo arquero del Cacique.



Disfruta lo mejor del fútbol chileno. Suscríbete a… pic.twitter.com/QaYNOh85dO — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 24, 2026

¿Vozinha fue realmente el ‘Plan B’ de Colo Colo luego del Mundial 2026?

Como bien sabemos, Vozinha fue una de las grandes estrellas del Mundial 2026. No solo destacó a nivel de Cabo Verde, sino que impresionó como el guardameta revelación del campeonato y en base a ello es que integró el once ideal proclamado por la FIFA. Dicho esto, en un inicio se habló de que efectivamente Colo Colo lo quería, aunque otro protagonista también sonó en el club chileno.

Hablamos del guardameta Santiago Mele, quien estuvo muy cerca de firmar por Colo Colo proveniente de Monterrey, pero finalmente no se concretó el arreglo y terminó firmando por Independiente de Avellaneda. El uruguayo, quien fue parte del equipo charrúa que estuvo en el Mundial 2026, dejó sin opciones a la directiva colocolina y por ello es que ahora van con todo por Vozinha.

Publicidad

🚨Santiago Mele es refuerzo de Independiente.

*️⃣Llega a préstamo por un año y con una opción de compra desde Rayados.

*️⃣Le había dado el sí a Colo Colo y hasta había vuelos para viajar, pero el "Rojo" hizo oferta superadora a última hora y cambió todo. pic.twitter.com/ekwfXmL5PJ — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 21, 2026

DATOS CLAVES