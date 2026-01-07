“Necesitamos esa esencia”: el explícito pedido de Gianluca Lapadula a la FPF pensando en el nuevo DT de Perú

Ahora que la Selección Peruana se encuentra en un proceso de transición de nuevos jugadores y que a la vez necesita de un nuevo entrenador pensando en el siguiente proceso mundialista, fue Gianluca Lapadula quien tomó la palabra respecto a la elección del mismo. Sabiendo que todavía puede ser parte de los planes al estar vigente, se pide que la esencia de nuestro juego no se pierda.

¿A qué se refiere con este explícito pedido? Y es que para nadie es ninguna novedad que Perú dejó en el pasado el estilo de juego con el que pudo conseguir buenos resultados durante los últimos años. Al mando de Juan Reynoso y de Jorge Fossati, el equipo realmente se vino abajo rumbo al Mundial 2026 y cuando llegó Óscar Ibáñez no alcanzó el tiempo para recuperar lo perdido.

Por ello es que Gianluca Lapadula le mandó un mensaje a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol. “El técnico que llegue no debe cambiar la manera de jugar y la esencia de la Selección de Perú. La necesitamos, es lo nuestro. Yo me sentía muy cómodo en el campo. En la era del ‘profe’ Gareca era nuestro mejor momento. Fue un gran momento, lo he vivido así”; confesó en ‘Doble Punta‘.

¿Gianluca Lapadula seguirá siendo convocado a la Selección Peruana?

Con 35 años de edad y perteneciendo al Spezia de la Serie B de Italia, cualquiera podría decir que Gianluca Lapadula todavía puede ser parte de los planes de la Selección Peruana. Eso sí, es importante mencionar que no habrá competencia oficial hasta el año 2027 cuando empiece el proceso rumbo al Mundial 2030, así que habría que estar pendiente de sus condiciones físicas y futbolísticas.

Fuente: La Bicolor.

Tampoco es que el equipo de todos tenga delanteros de sobra y menos jugando en el fútbol europeo, así que por el momento el nombre del ‘Bambino’ tendría que ser al menos analizado por el nuevo comando técnico que al parecer estaría muy cerca de ser anunciado en las próximas semanas, tal y como hace unos días lo comentó Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la FPF.

La actualidad de Gianluca Lapadula en Spezia de Italia

Gianluca Lapadula cerró un año 2025 bastante irregular debido a algunas lesiones y trabajos de reacondicionamiento físicos que no le permitieron conseguir regularidad. Tan solo disputó 10 partidos y anotó 3 goles, así que ahora mismo se alista para reaparecer con Spezia en la Serie B de Italia y encontrar el ritmo de competencia que le permita volver a brillar para también ser visto con más atención en la Selección Peruana.

Fuente: Spezia.

DATOS CLAVES

Gianluca Lapadula , de 35 años , milita actualmente en el club Spezia de la Serie B italiana.

, de , milita actualmente en el club de la italiana. El delantero anotó 3 goles en 10 partidos disputados durante la temporada 2025 .

en 10 partidos disputados durante la temporada . Jean Ferrari, director de la FPF, anunciaría al nuevo técnico nacional en las próximas semanas.

