Dónde ver EN VIVO amistoso Argentina vs. Bolivia: hora, canales de TV y streaming online

Dónde ver EN VIVO el amistoso internacional: Argentina vs. Bolivia. A qué hora se juega, y también, canales de televisión y streaming online.

La Selección Argentina vuelve a disputar un encuentro amistoso internacional frente a Bolivia. El escenario elegido para este choque de preparación es el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba.

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Para no perderte ningún detalle del duelo entre la Albiceleste y la Verde, te compartimos la guía completa con los horarios por país, las señales televisivas con derechos y las plataformas de streaming online.

Hoy tenemos un amistoso internacional: Argentina vs. Bolivia. (Foto: X).

Horarios para ver el partido según tu país

El cruce entre Argentina y Bolivia se juega este miércoles 30 de septiembre. Repasamos la agenda horaria para la transmisión en directo:

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Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 21:00 horas

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 20:00 horas

Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 19:00 horas

México (Centro), Costa Rica, Honduras y El Salvador: 18:00 horas

Estados Unidos: 20:00 ET / 17:00 PT

España: 02:00 horas (de la madrugada del jueves 1 de octubre)

Canales de TV y Streaming por país

Las opciones para seguir la transmisión varían según la región en la que te encuentres:

Argentina

Televisión: Telefe y TyC Sports. / Streaming: Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.

Bolivia

Televisión: Unitel y Fútbol Canal. / Streaming: FBF Play y Tigo Sports app.

Estados Unidos

Televisión: TyC Sports Internacional. / Streaming: fuboTV y ViX Premium.

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México y Centroamérica

Streaming: ViX Premium.

Perú, Colombia, Ecuador y el resto de Sudamérica

Televisión: DSports (DirecTV). / Streaming: DGO.

España

Televisión y Streaming: Movistar Plus.

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