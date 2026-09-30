Dónde ver EN VIVO amistoso Argentina vs. Bolivia: hora, canales de TV y streaming online

La Selección Argentina vuelve a disputar un encuentro amistoso internacional frente a Bolivia. El escenario elegido para este choque de preparación es el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en la ciudad de Córdoba.
Para no perderte ningún detalle del duelo entre la Albiceleste y la Verde, te compartimos la guía completa con los horarios por país, las señales televisivas con derechos y las plataformas de streaming online.
Hoy tenemos un amistoso internacional: Argentina vs. Bolivia. (Foto: X).
Horarios para ver el partido según tu país
El cruce entre Argentina y Bolivia se juega este miércoles 30 de septiembre. Repasamos la agenda horaria para la transmisión en directo:
- Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay: 21:00 horas
- Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 20:00 horas
- Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 19:00 horas
- México (Centro), Costa Rica, Honduras y El Salvador: 18:00 horas
- Estados Unidos: 20:00 ET / 17:00 PT
- España: 02:00 horas (de la madrugada del jueves 1 de octubre)
Canales de TV y Streaming por país
Las opciones para seguir la transmisión varían según la región en la que te encuentres:
Argentina
Televisión: Telefe y TyC Sports. / Streaming: Mi Telefe, TyC Sports Play, Flow, DGO y Telecentro Play.
Bolivia
Televisión: Unitel y Fútbol Canal. / Streaming: FBF Play y Tigo Sports app.
Estados Unidos
Televisión: TyC Sports Internacional. / Streaming: fuboTV y ViX Premium.
México y Centroamérica
Streaming: ViX Premium.
Perú, Colombia, Ecuador y el resto de Sudamérica
Televisión: DSports (DirecTV). / Streaming: DGO.
España
Televisión y Streaming: Movistar Plus.
DATOS CLAVE
- La Selección Argentina enfrenta a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes.
- El encuentro se disputará este miércoles 30 de septiembre a las 21:00 horas.
- El partido en Argentina se transmitirá en vivo por Telefe y TyC Sports.