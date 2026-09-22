Dónde ver EN VIVO Perú vs. Argentina por las semifinales de los Juegos Sudamericanos 2026: hora, canales de TV y streaming online

Conoce cuándo, en qué canal, y a qué hora se jugará el Perú vs. Argentina por las semifinales de los Juegos Sudamericanos 2026. Los detalles.

Perú y Argentina se cruzan en un duelo decisivo por las semifinales del fútbol masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La Blanquirroja busca dar el golpe definitivo para asegurar su pasaje a la gran final del certamen continental.

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El choque representa uno de los eventos deportivos más esperados del torneo ODESUR. Ambos seleccionados llegan tras superar una exigente fase de grupos con planteles competitivos que prometen espectáculo.

Perú jugó anteriormente contra Panamá. (Foto: X).

Horario oficial del partido por países

El encuentro está programado para disputarse este miércoles 23 de septiembre en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario. Conoce la guía de horarios para no perderte el inicio de las acciones:

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Perú, Colombia y Ecuador: 08:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 10:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 09:00 horas

México: 07:00 horas

Canales de televisión para ver el partido EN VIVO

La cobertura televisiva abarcará señales exclusivas para ambos países involucrados en la semifinal. Puedes sintonizar el duelo en los siguientes canales locales e internacionales:

País Cadena TV Canales / Señal Perú Movistar Deportes Canal 3 (SD) y 703 (HD) Argentina TyC Sports Flow: 22/101 HD | DirecTV: 629/1629 HD | Telecentro: 106/1018 HD

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Alternativas de streaming online para seguir el juego

Para quienes prefieran seguir las acciones mediante dispositivos móviles, laptops o Smart TV, existen plataformas digitales autorizadas. Las opciones de streaming oficiales para ver el cruce en vivo son:

Movistar TV App: Plataforma de transmisión en vivo disponible para clientes de Movistar Perú.

TyC Sports Play: Opción digital con acceso mediante registro para ver la señal en Argentina y el extranjero.

YouTube ODESUR: Señal abierta adicional disponible en las plataformas de la organización.

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¿Cómo llegan Perú y Argentina al cruce semifinal?

La Selección Peruana Sub-20 llega motivada tras lograr dos victorias consecutivas en el certamen. A pesar de debutar con caída 0-2 ante Colombia, la escuadra incaica se recuperó venciendo 2-0 a Chile y selló su boleto con un triunfo 2-1 frente a Panamá.

Por su parte, Argentina consiguió avanzar a la ronda final tras escoltar a Paraguay en el Grupo B con cuatro puntos. La Albiceleste dirigida por Diego Placente superó 1-0 a Uruguay y aseguró la clasificación tras igualar agónicamente 1-1 contra Venezuela en la última jornada.

DATOS CLAVE

Perú y Argentina jugarán la semifinal el miércoles 23 de septiembre en Rosario.

El Estadio Marcelo Bielsa albergará el partido a las 08:00 horas peruana.

YouTube ODESUR y Movistar TV transmitirán el evento en vivo vía streaming.