Predicción Amistoso FIFA: resultado exacto de Argentina vs. Bolivia, según la IA

La tecnología analizó las condiciones de Argentina y Bolivia en la previa del amistoso de hoy. El resultado fue declarado y a continuación podrás conocer el veredicto.

Continúan las preparaciones de las distintas selecciones en el marco de la fecha FIFA y hoy será el turno de apreciar el amistoso internacional entre Argentina vs. Bolivia. Si bien para muchos existe un claro y enorme favorito para quedarse con la victoria en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, gracias a la Inteligencia Artificial podemos conocer cómo será el marcador exacto.

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Teniendo en cuenta que tanto Argentina como Bolivia pretenden alternar con nuevos jugadores en sus plantillas para potenciar sus equipos de cara a la competencia oficial en el marco de las próximas Eliminatorias Sudamericanas, se espera que el partido de hoy tenga distintos matices de juego. Eso sí, desde la previa se podría decir que la albiceleste no tendría problemas para imponerse.

Dicho todo esto, la Inteligencia Artificial reveló que efectivamente será Argentina quien logre la victoria ante Bolivia con un resultado final de 4-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con una enorme diferencia en el poderío ofensivo de los locales y las falencias defensivas de los visitantes, existe un 88% de probabilidad de que se pueda cumplir el veredicto tecnológico.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Argentina ante Bolivia

El sistema defensivo de Bolivia está diseñado para operar con la ventaja fisiológica de su localía. Cuando el equipo desciende al llano, sus líneas suelen separarse y los mediocampistas de contención llegan tarde a los cierres. Argentina , caracterizada por su circulación de balón a un solo toque por el centro del campo, encontrará verdaderos cráteres a la espalda de los volantes bolivianos desde los primeros minutos para imponerse.

está diseñado para operar con la ventaja fisiológica de su localía. Cuando el equipo desciende al llano, sus líneas suelen separarse y los mediocampistas de contención llegan tarde a los cierres. , caracterizada por su circulación de balón a un solo toque por el centro del campo, encontrará verdaderos cráteres a la espalda de los volantes bolivianos desde los primeros minutos para imponerse. El campo de juego en Córdoba es uno de los más anchos y rápidos de Argentina. Aunque Lionel Scaloni decida rotar a sus figuras principales y darle rodaje a jugadores jóvenes, el plan de juego será ensanchar la cancha al máximo. Los extremos y laterales albicelestes atacarán constantemente el espacio, obligando a la línea de cinco defensores de Bolivia a estirarse y perder su única fortaleza: la superioridad numérica en el área.

es uno de los más anchos y rápidos de Argentina. Aunque decida rotar a sus figuras principales y darle rodaje a jugadores jóvenes, el plan de juego será ensanchar la cancha al máximo. Los extremos y laterales albicelestes atacarán constantemente el espacio, obligando a la línea de cinco defensores de a estirarse y perder su única fortaleza: la superioridad numérica en el área. En conclusión, veremos un monólogo futbolístico donde Argentina monopolizará la tenencia del balón y marcará el ritmo a voluntad. Bolivia resistirá hasta donde su físico y concentración se lo permitan, pero la diferencia de jerarquía técnica individual, combinada con el empuje del público cordobés, decantará el trámite hacia un plácido 4-0 que le servirá a Lionel Scaloni para sacar conclusiones positivas de su nueva plantilla.

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¿A qué hora se juega el amistoso internacional entre Argentina vs. Bolivia?

17:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

18:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

19:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

20:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

21:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

02:00 | España

¿Dónde ver el amistoso internacional entre Argentina vs. Bolivia?

Argentina | Telefe, TyC Sports, TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play.

Bolivia| Unitel, Fútbol Canal, FBF Play y Tigo Sports app.

Estados Unidos | TyC Sports Internacional, fuboTV y ViX Premium.

México y Centroamérica | ViX Premium

Sudamérica | DSports y DGO.

España | Movistar Plus.

DATOS CLAVES

4-0 pronostica la Inteligencia Artificial a favor de Argentina frente a Bolivia .

pronostica la a favor de frente a . Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba será la sede del partido amistoso internacional.

de será la sede del partido amistoso internacional. 21:00 horas de Argentina iniciará el encuentro transmitido por TyC Sports y Telefe.