Lituania vs. Azerbaiyán en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Lituania llega con el envión de un triunfo y quiere ratificarlo este domingo 27 de septiembre ante Azerbaiyán, en un duelo que puede acomodarla en la tabla de la Liga de Naciones.
Son solo dos fechas, pero cada punto pesa para acomodarse en el grupo y evitar quedar relegado en la lucha por el ascenso de categoría.
Horario del partido
- Perú: 08:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Lituania arrancó con el pie derecho: se impuso 2-0 como visitante ante Liechtenstein y esa victoria la dejó octava con 3 puntos en un solo partido disputado. Ahora buscará hacer valer la localía para consolidar ese arranque.
Azerbaiyán, por su parte, llega a este cruce con la necesidad de sumar y meterse de lleno en la pelea de la zona. El objetivo pasa por no dejar escapar puntos justo cuando el certamen recién empieza a definir jerarquías.
El historial entre Lituania y Azerbaiyán
El historial entre ambos es parejo: de tres antecedentes, cada uno ganó uno y hubo un empate, con dos goles convertidos por cada lado. El más reciente, en 2019, terminó sin goles con Azerbaiyán como local, mientras que en 2008 fue Lituania quien se quedó con la victoria por la mínima.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/03/2019
|Azerbaiyán vs. Lituania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2008
|Lituania vs. Azerbaiyán
|1-0
|Friendlies
|25/06/1998
|Azerbaiyán vs. Lituania
|2-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
En síntesis
- Lituania y Azerbaiyán se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN3 y Disney+ Premium.
- Lituania suma 3 puntos tras vencer a Liechtenstein.