Héctor Cúper, con las horas contadas en Universitario: “Hoy el panorama es muy complicado para que siga”

Según informó Gustavo Peralta, se tomará una decisión definitiva durante el fin de semana sobre el futuro de Héctor Cúper. No contaría con el respaldo necesario para seguir.

Se vienen horas decisivas en el futuro de Héctor Cúper como director técnico de Universitario de Deportes. Si bien se había comentado que contaba con el respaldo de la administración crema para continuar en el cargo, esto no sería así y su continuidad luce “muy complicada”. Desde el club buscan una definición a comienzos de la siguiente semana.

Publicidad

El periodista Gustavo Peralta reveló en L1 Radio (L1MAX) que “no es segura” la continuidad de Héctor Cúper como entrenador de Universitario. “Hoy el panorama es muy complicado para que siga en el equipo”, llegó a decir el comunicador.

🎙️Gustavo y lo último sobre la 'U': "HOY el panorama es MUY COMPLICADO para que Héctor Cúper siga en el equipo"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T pic.twitter.com/xbAVJ5NsRX — L1MAX (@L1MAX_) September 26, 2026

Según contó, en Universitario tomarán una decisión definitiva con su actual entrenador y su futuro inmediato durante este fin de semana. En tanto, se entiende que entre lunes y martes de la otra semana, se conocerá a ciencia cierta qué pasará con el director técnico argentino de 70 años.

Publicidad

Esta información coincide con algo que había dicho minutos atrás el periodista Diego Rebagliatti, quien también había dicho que “no sabemos si para el lunes Héctor Cúper seguirá siendo el DT de Universitario”. Evidentemente, son horas decisivas en Campo Mar.

Héctor Cúper no contaría con el respaldo necesario en Universitario

La continuidad de Héctor Cúper ha sido tema de debate durante los últimos días, sobre todo, tras la caída 4-0 de ‘La U’ ante Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Fue un duro golpe para el conjunto crema, a tal punto que hubo varias especulaciones alrededor del trabajo de su director técnico.

Hubo muchos cuestionamientos para el argentino y también fue víctima de un sinfín de rumores: desde pedidos de los jugadores a la administración para su salida hasta la aparición de posibles sucesores como, por ejemplo, Fabián Bustos.

Publicidad

De todas maneras, siempre se llegó a decir que Cúper contaba con el respaldo de la administración encabezada por Franco Velazco. Sin embargo, de acuerdo a Peralta, esto no es así. “A veces, los respaldos en el fútbol no siempre son de los que tienen que ser“, llegó a insinuar.

¿Qué quiso decir esto? Que el DT argentino no tendría el respaldo de Velazco, pero sí de algún otro dirigente, como por ejemplo, el gerente deportivo Antonio García Pye. Esta es una información que había trascendido en las últimas horas de parte del periodista Carlos Univazo y de algunos medios partidarios de ‘La U’.

Con este panorama, Cúper podría tener las horas contadas en Universitario, que tomaría una decisión radical en pleno Torneo Clausura 2026, y aún con posibilidades de luchar por el título.

Publicidad

DATOS CLAVE