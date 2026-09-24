¡Se avivan en la FPF! La promesa que Perú le quitó a Chile y ya lo convocó a Videna

Matías Bordón es el crack en potencia que la Selección Peruana convocó a la Sub-20 para una gira internacional. Nació en Chile y ahora podría quedarse en nuestro país.

Ahora que dentro de la Federación Peruana de Fútbol existe la planificación del recambio generacional y de encontrar nuevos valores que puedan potenciar a las distintas categorías, acaba de darse una noticia muy importante en cuanto al armado de la plantilla Sub-20. Así es, hablamos de un futbolista nacido en Chile y que viene entrenando en Videna con miras a una minigira en el extranjero.

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Fuente: Deportes Concepción.

Nos referimos a Matías Bordón, defensor chileno categoría 2008 y que actualmente pertenece a Deportes Concepción, quien ha sido convocado a un microciclo con la Selección Peruana Sub-20. Este proceso empezó el pasado 21 de septiembre y durará hasta el 6 de octubre, el cual tiene proyectado algunos amistosos en Ecuador y en donde se espera la evaluación de los jugadores.

Matías Bordón tiene toda una carrera en el fútbol chileno al ser nacido en dicho territorio, aunque gracias a su abuelo es que cuenta con raíces peruanas que ahora mismo lo unen al equipo de todos. Es la segunda vez que el zaguero central es convocado por Perú, así que el hecho de ya haber debutado en primera división con Deportes Concepción le podría dar un plus en Videna.

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El mensaje de Deportes Concepción a Matías Bordón tras su convocatoria a Perú Sub-20

Luego de oficializarse la convocatoria de Matías Bordón a la Selección Peruana Sub-20 para un nuevo microciclo liderado técnicamente por Thiago Kosloski, desde los canales digitales de Deportes Concepción celebraron este gran momento del defensor central que ahora tendrá una enorme experiencia y que posiblemente podría generar su continua convocatoria al equipo de todos.

“De Nonguén a vestir los colores de Perú. Luego de ser reservado durante agosto, Matías Bordón fue oficialmente nominado a la Selección Peruana Sub 20, dando un nuevo paso en su proceso futbolístico. El defensa central de 18 años, se sumará esta semana a los trabajos del combinado peruano en Lima, antes de viajar junto al plantel para disputar una gira por Ecuador entre el 3 y 6 de octubre“; publicaron desde las redes sociales de Deportes Concepción.

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Fuente: Instagram.

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