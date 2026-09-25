Los mensajes de Agustín Lozano y Jean Ferrari tras el bronce de Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Agustín Lozano y Jean Ferrari se pronunciaron en redes sociales luego del triunfo de Perú ante Chile en los los Juegos Suramericanos 2026. Ambos hicieron énfasis en el nuevo proyecto que lideran en la FPF.

La Selección Peruana Sub-20 hizo historia el día de hoy al obtener la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos 2026. Tras un 2-1 frente a Chile, el equipo de todos liderado técnicamente por Thiago Kosloski volvió a un podio continental luego de 32 largos años . Es así que claramente representa ser un motivo de celebración y desde la Federación Peruana de Fútbol lo saben bien.

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Fuente: La Bicolor.

Agustín Lozano y Jean Ferrari no dudaron en pronunciarse a través de sus redes sociales para felicitar el más reciente logro obtenido por los muchachos de la Sub-20 durante los Juegos Suramericanos 2026. Además de unirse a la celebración, dejaron muy en claro que esta clase de sucesos significan pasos firmes en el proyecto deportivo que vienen liderando desde hace algún tiempo.

“Hoy no solo celebramos una medalla, celebramos el esfuerzo, la entrega y el sueño de una generación que quiere dejar huella. Este logro histórico es también el reflejo de un proceso que, paso a paso, empieza a dar sus frutos. Detrás de esta medalla hay trabajo, planificación, compromiso y la convicción de seguir fortaleciendo nuestras selecciones desde las nuevas generaciones”; publicó Agustín Lozano, presidente de la FPF, a través de su cuenta de Instagram.

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Asimismo, Jean Ferrari aprovechó su cuenta oficial de ‘X’ para expresar un mensaje frente al logro de una Selección Peruana que seguramente poco a poco empezará a ganar espacio en la mayor. “Buen triunfo de nuestra Sub-20. Conseguimos medalla de Bronce, dejamos las estadísticas históricas de lado porque esto sigue. La preparación y los pies bien sobre tierra. ¡Seguimos!“.

Buen triunfo de nuestra sub 20, conseguimos medalla de Bronce, dejamos las estadísticas históricas de lado porque esto sigue, la preparación y los pies bien sobre tierra, seguimos!!! — Jean Ferrari (@jferrari5) September 25, 2026

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Piero Cari, la gran figura de Perú en los Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos 2026 terminaron para la Selección Peruana Sub-20 y la medalla de bronce es el reflejo del buen nivel que mostraron los muchachos. Sin duda alguna, dentro de los jugadores más destacados no podemos dejar de mencionar a Piero Cari. Además de anotar el 1-0 de hoy para el camino del triunfo ante Chile, fue el capitán del plantel durante todo este campeonato.

Siendo uno de los pocos que sabe lo que es competir en primera división al haber jugado con Alianza Lima, ahora se espera que justamente pueda tener más oportunidades en el equipo blanquiazul. Si bien durante el último tiempo ha estado totalmente borrado de las planificaciones de Pablo Guede, este torneo continental podría darle un nuevo aire en Matute y así ver su crecimiento.

¡GOOOL PERUANO! 🇵🇪⚽ Piero Cari aprovechó un gran centro de cachetada de Jonathan García y definió para abrir el marcador a favor de la Selección Peruana Sub-20 ante Chile.



⏱ 23' PT | #PER [1] – 0 #CHI



➡️ #Suramericanos2026xMDeportes



📲 𝑀𝑖𝑟𝑎 𝑚𝑎́𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜… pic.twitter.com/t87b3ZhGqp — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) September 25, 2026

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