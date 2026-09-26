Alemania vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Alemania y Grecia se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Alemania recibe a Grecia este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.

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Alemania llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Grecia tratará de dar el golpe.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Alemania empató 1-1 como visitante ante Países Bajos. El conjunto marcha 27° con 1 punto.

Grecia viene de ganar 2-1 como visitante ante Serbia. El equipo ocupa el puesto 16 con 3 puntos.

El historial entre Alemania y Grecia

Alemania y Grecia se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 7 triunfos de Alemania y 3 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 07/06/2024 Alemania vs. Grecia 2-1 Friendlies 22/06/2012 Alemania vs. Grecia 4-2 UEFA European Championship 28/03/2001 Grecia vs. Alemania 2-4 UEFA World Cup Qualifiers 02/09/2000 Alemania vs. Grecia 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 17/06/1980 Grecia vs. Alemania 0-0 UEFA European Championship 11/10/1975 Alemania vs. Grecia 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 20/11/1974 Grecia vs. Alemania 2-2 UEFA European Championship Qualifiers 22/11/1970 Grecia vs. Alemania 1-3 Friendlies 22/10/1961 Alemania vs. Grecia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers 20/11/1960 Grecia vs. Alemania 0-3 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

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Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs

Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs

En síntesis