Alemania vs. Grecia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Alemania recibe a Grecia este domingo 27 de septiembre por la segunda jornada de la Liga de Naciones.
Alemania llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Grecia tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Alemania empató 1-1 como visitante ante Países Bajos. El conjunto marcha 27° con 1 punto.
Grecia viene de ganar 2-1 como visitante ante Serbia. El equipo ocupa el puesto 16 con 3 puntos.
El historial entre Alemania y Grecia
Alemania y Grecia se enfrentaron 10 veces en los últimos años: 7 triunfos de Alemania y 3 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|07/06/2024
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|Friendlies
|22/06/2012
|Alemania vs. Grecia
|4-2
|UEFA European Championship
|28/03/2001
|Grecia vs. Alemania
|2-4
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Alemania vs. Grecia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|17/06/1980
|Grecia vs. Alemania
|0-0
|UEFA European Championship
|11/10/1975
|Alemania vs. Grecia
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|20/11/1974
|Grecia vs. Alemania
|2-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|22/11/1970
|Grecia vs. Alemania
|1-3
|Friendlies
|22/10/1961
|Alemania vs. Grecia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|20/11/1960
|Grecia vs. Alemania
|0-3
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs
- Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
En síntesis
- Alemania y Grecia se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Alemania suma 1 punto en el torneo.
- Grecia suma 3 puntos tras vencer a Serbia.