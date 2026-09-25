Hinchas del fútbol mundial lapidan a Vozinha tras grosero error con Cabo Verde: “Fue un milagro histórico”

Vozinha fue protagonista en la derrota de Cabo Verde frente a Malí ya que un error en salida consumó la derrota de su selección. El video es viral en el planeta y los aficionados lo cuestionan en demasía.

Siendo Vozinha uno de los jugadores que quedó en la retina del fútbol internacional luego su actuación con Cabo Verde durante el Mundial 2026, ahora se sigue muy a menudo cualquier actuación suya. Hoy fue el turno de reaparecer con su país en el inicio de la Clasificatoria para la Copa Africana de Naciones y el resultado no fue el mejor ya que perdieron por 3-1 de visita ante Malí.

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Si bien el marcador no es nada escandaloso y quizá para muchos hinchas conocedores del fútbol africano estamos frente a un resultado esperado, lo más llamativo del encuentro tuvo que ver con un grosero error de Vozinha que finalmente sirvió para que Malí convierta el 3-1 a los 51′ cuando todavía quedaba mucho tiempo por jugarse. La derrota se consumó y los aficionados aparecieron.

🇨🇻😳 La INCREÍBLE MALA SALIDA de Vozinha que terminó en gol de Malí ante Cabo Verde. pic.twitter.com/yJMR2kXfYK — Despliegue Fútbol (@DespliegueFutCL) September 25, 2026

“Lo de Vozinha en el mundial fue un milagro histórico porque de verdad es malísimo“, “Siempre hace lo mismo, Me cae bien Vozinha. Es tipazo, pero lamentablemente no es más que esto. No se puede pedir mucho más” y “Parece chiste, pero a este millones de hinchas que ven fútbol lo recibieron en el aeropuerto. Qué risa“; fueron algunas de las reacciones más virales en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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El gran recuerdo de Vozinha en el Mundial 2026 que poco a poco se desvanece

Vozinha fue una de las figuras más importantes de Cabo Verde durante el Mundial 2026. Además de ser capitán y referente, el experimentado guardameta de 40 años la rompió con actuaciones muy sobresalientes que le permitieron a su selección llegar hasta los dieciseisavos de final del campeonato y encontrarse con la poderosa Argentina, quien finalmente sería la subcampeona del planeta.

Llamando la atención de todos y dejando muy buenas sensaciones sobre sus condiciones, Vozinha llegó al continente para fichar por Colo Colo y actualmente compite en el fútbol chileno. Ahora, la más reciente actuación con Cabo Verde en el estreno de las Clasificatoria para la Copa Africana de Naciones deja bastante qué desear, más que nada en aquellos aficionados que empezaron a perderle fe.

Fuente: Getty Images.

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