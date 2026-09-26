Dinamarca vs. Gales en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

Dinamarca y Gales llegan golpeados a este domingo 27 de septiembre, cada uno con una derrota fresca en el arranque de la Liga de Naciones.
Ninguno sumó en la primera fecha y este cruce es la chance inmediata de reacomodarse antes de que la tabla empiece a pesar.
Horario del partido
- Perú: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Dinamarca cayó 2-3 como visitante ante Noruega en su debut, un traspié que la deja con la obligación de reaccionar rápido si no quiere quedar relegada en el grupo. Es favorita para este partido, algo que también la pone bajo presión de mostrar una versión distinta a la que se vio esa noche.
Gales tampoco pudo arrancar bien: perdió 0-1 como visitante frente a Portugal y todavía no marcó goles en el certamen. El equipo galés necesita puntos ya mismo para no quedar descolgado, y este cruce ante Dinamarca aparece como una prueba exigente para empezar a revertir el arranque.
El historial entre Dinamarca y Gales
El historial entre ambos tiene once antecedentes y una clara ventaja para los daneses, que ganaron siete veces por cuatro de Gales, sin empates en el medio. La diferencia de gol también los favorece, con 16 tantos convertidos contra 9 recibidos.
En los enfrentamientos más recientes Dinamarca se impuso con comodidad, incluido un contundente 4-0 en 2021, aunque Gales todavía puede exhibir un antecedente reciente como local con triunfo en 2008. La paridad de los últimos cruces contrasta con el dominio histórico danés en la serie.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/06/2021
|Gales vs. Dinamarca
|0-4
|UEFA European Championship
|16/11/2018
|Gales vs. Dinamarca
|1-2
|UEFA Nations League
|09/09/2018
|Dinamarca vs. Gales
|2-0
|UEFA Nations League
|19/11/2008
|Dinamarca vs. Gales
|0-1
|Friendlies
|09/06/1999
|Gales vs. Dinamarca
|0-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1998
|Dinamarca vs. Gales
|1-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/09/1990
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|Friendlies
|14/10/1987
|Dinamarca vs. Gales
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/09/1987
|Gales vs. Dinamarca
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|01/12/1965
|Gales vs. Dinamarca
|4-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Finlandia
|1
|1
|0
|0
|7
|0
|+7
|3
|2
|Suiza
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|3
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
|4
|Eslovaquia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|5
|Albania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|6
|Bélgica
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|7
|Armenia
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|8
|Lituania
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|9
|España
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|10
|Noruega
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
|11
|Croacia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|12
|Luxemburgo
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Suecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Montenegro
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|16
|Grecia
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|17
|Francia
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|18
|Ucrania
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|19
|Irlanda del Norte
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|20
|Kosovo
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|21
|Portugal
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|22
|Islandia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|23
|Estonia
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|24
|Islas Feroe
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|25
|Kazajistán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|26
|Países Bajos
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|27
|Alemania
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|28
|Eslovenia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|29
|Escocia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|30
|Polonia
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|31
|Bosnia y Herzegovina
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|32
|Inglaterra
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|33
|Dinamarca
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
|34
|República Checa
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|35
|Bulgaria
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|36
|Rumania
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|37
|Chipre
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|38
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|39
|Serbia
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|40
|Turquía
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|41
|Hungría
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|42
|Georgia
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|43
|Irlanda
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|44
|Gales
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|45
|Israel
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|46
|Moldavia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|47
|Bielorrusia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Italia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|49
|Letonia
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|50
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|51
|Macedonia del Norte
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
|52
|San Marino
|1
|0
|0
|1
|0
|7
|-7
|0
Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs
- Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 11:00 hs
- Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 13:45 hs
- Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 13:45 hs
En síntesis
- Dinamarca y Gales se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Dinamarca suma 0 puntos en el torneo.
- Gales suma 0 puntos en el torneo.