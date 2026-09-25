Sigue la incertidumbre sobre la continuidad de Héctor Cúper al mando de Universitario y una reunión habría sido realmente clave para conocer más detalles sobre la postura de la directiva.

La semana de Universitario de Deportes no ha sido la mejor de todas en la interna. Desde la última derrota por 4-0 en el Cusco a manos de Deportivo Garcilaso, la continuidad de Héctor Cúper es uno de los aspectos más cuestionados en el medio local y desde el club se han podido conocer distintas versiones, a tal punto de que ahora hay grandes detalles de una última reunión.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Resulta que gracias a una reciente información de parte del periodista Gustavo Peralta, se ha podido conocer que la administración de Universitario de Deportes conversó en privado con Héctor Cúper para puntualizar algunos aspectos dentro del manejo del grupo. Si bien los entrenamientos se han dado con regularidad, la idea es potenciar la conexión con los jugadores.

“La situación con el grupo sigue igual. Se entrena, pero no hay la misma conexión. La situación sigue compleja para Héctor Cúper y tiene que trabajar para unificar. Lo que sí hablaron con Franco Velazco es también por cosas que tiene que mejorar y hay cosas internas que han detectado. Alguien dentro del comando técnico me dice: ‘La charla sirvió, ahora ajustar detalles y volver sobre los objetivos’“; reveló Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol‘.

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Frente a dicho panorama, se confirmó que el estratega argentino se mantiene al frente de Universitario de Deportes. “Hubo una conversación con Héctor Cúper para hablar de lo que pasó en Cusco y fue con los demás miembros de la administración. No es verdad que la decisión de que Héctor Cúper se mantenga es Antonio García Pye. Cada persona en la administración tiene su voz y voto, pero el que termina decidiendo es Franco Velazco. Por ahora se queda“.

La postura de los jugadores de Universitario sobre la continuidad de Héctor Cúper

Frente a lo que se viene hablando de Universitario de Deportes con respecto a la continuidad de Héctor Cúper, desde la interna de la plantilla mostraron un total respaldo hacia el entrenador. En esta ocasión fue Matías Di Benedetto quien conversó con los medios locales a la salida del último entrenamiento y evidenció cuál es el sentir de los propios jugadores con lo que se viene conociendo.

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“Sí obvio, todo bien. Nosotros estamos al margen de lo que se dice, estamos con el ‘profe’. En Universitario uno tiene que acostumbrarse a eso, a que se habla mucho del club y de lo que pasa. Nosotros vamos a hacer lo posible para seguir mejorando, siempre hay cosas por corregir. Vamos a hacer autocrítica para en este recta final entregarnos al máximo y cumplir el objetivo“; declaró.

“Estamos con el profe Cuper. Acá uno tiene que acostumbrarse a que se hable siempre del club”



Declaraciones de Matías Di Benedetto tras las especulaciones entre la interna de Universitario con el DT. pic.twitter.com/BhHyRJ1Wh1 — Ovacion.pe (@ovacionweb) September 24, 2026

DATOS CLAVES

Héctor Cúper continuará dirigiendo a Universitario por decisión final de Franco Velazco .

continuará dirigiendo a por decisión final de . Universitario de Deportes sostuvo una reunión privada con el DT tras perder 4-0.

sostuvo una reunión privada con el DT tras perder 4-0. Matías Di Benedetto confirmó que los jugadores respaldan totalmente al entrenador del equipo.