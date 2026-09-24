Un seleccionado nacional reveló que Mano Menezes lo halagó por su recorrido en la cancha y es una de las razones de su convocatoria para la fecha FIFA. En la siguiente nota conoce todos los detalles al respecto.

La Selección Peruana ultima detalles para los amistosos de esta gira internacional en Norteamérica. El primer rival será Estados Unidos en la ciudad de Orlando y uno de los jugadores que conversó con los medios deportivos fue Jairo Concha. De manera sorpresiva ya que no siempre se tienen esta clase de declaraciones sobre charlas privadas, el volante reveló algunos elogios de Mano Menezes.

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Fuente: La Bicolor.

Así es. Siendo uno de los jugadores más recurrentes dentro de las últimas convocatorias de la Selección Peruana y que para muchos tendría que consolidarse en el equipo titular como parte del recambio generacional por el que se viene trabajando, Jairo Concha contó que Mano Menezes lo tiene bien mapeado respecto a las distancias recorridas en el campo de juego.

“El mismo profesor me ha dicho que estoy corriendo un montón en el club (Universitario de Deportes). Supongo que ve los GPS y todo ahí. Estoy enfocado en estos cuatro partidos. Esperemos pueda tener minutos y demostrar”; comentó en primera instancia Jairo Concha en conversación con Bicolor+ respecto a una conversación con Mano Menezes, quien claramente le tiene gran confianza.

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En cuanto a los pedido explícitos del comando técnico desde lo futbolístico para estos amistosos internacionales, el volante de 27 años reveló lo siguiente: “Me piden que me pare en el medio, de falso extremo, que vaya al medio a recibir detrás de los volantes centrales del rival. Que juegue perfilado y haga los cambios de orientación. Además, que repliegue como siempre lo hago”.

Día, hora y dónde ver el amistoso internacional entre Perú vs. Estados Unidos

En lo que será el primer amistoso internacional en esta fecha FIFA, Perú enfrentará a Estados Unidos el sábado 26 de septiembre desde las 15:30 horas. El encuentro se disputará en el Inter&Co Stadium ubicado en Orlando, Florida y se espera una gran cantidad de hinchas por lo que representa este nuevo comienzo para ambas selecciones que se alistan para el proceso clasificatorio.

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La transmisión del duelo estará a cargo de las señales oficiales de América TV, América TVGO y Bicolor+ (TV360 de Bitel). Además, no olvides que podrás seguir las incidencias gracias a la cobertura de Bolavip Perú que te brindará los detalles necesarios para que no te pierdas un amistoso más de una Era Menezes que poco a poco va agarrando mayor ritmo conforme transcurre el tiempo.

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