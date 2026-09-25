André Carrillo podría reencontrarse con Ramón Díaz en Corinthians

Los rumores apuntan a una posible salida de Fernando Diniz como DT de Corinthians. Uno de los candidatos es Ramón Díaz, quien ya supo dirigir al 'Timao'.

Corinthians atraviesa un momento delicado y eso complica la continuidad de Fernando Diniz como director técnico. Si bien fue ratificado para seguir en el cargo, aparece el nombre de Ramón Díaz como firme candidato para reemplazarlo. Así, el peruano André Carrillo, quien lleva 38 partidos jugados en dicho club esta temporada 2026, podría reencontrarse con el entrenador que mejor lo conoce y con el que ya salió varias veces campeón.

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Tal como informó el periodista Germán García Grova en su columna en Bolavip Argentina, el argentino Ramón Díaz es firme candidato a dirigir a Corinthians ante los rumores de una posible salida de Fernando Diniz. No es el único nombre que aparece entre las opciones a sucederlo.

Por el momento, Diniz continuará en el cargo tras la fecha FIFA de septiembre-octubre, aunque se jugará mucho en el partido ante Inter de Porto Alegre el próximo 7 de octubre. Un mal resultado podría llevar a la directiva a despedirlo.

Fernando Diniz, en la cuerda floja en Corinthians (Getty Images).

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Ahí es cuando aparece el nombre de Ramón Díaz, un viejo conocido al que parte de la directiva del Timão lo ve con buenos ojos para tomar el cargo en estos momentos. Cabe recordar que ya tuvo un ciclo en este equipo entre 2024 y 2025 donde ganó el Campeonato Paulista en 2025.

Además, su conocimiento del plantel es algo que puede ser beneficioso para tomar el cargo en estos momentos. Sin ir más lejos, gracias a él, André Carrillo terminó firmando con Corinthians. ‘La Culebra’ estuvo cerca de volver al fútbol peruano en 2024 para jugar en Universitario, pero el llamado de Ramón Díaz, quien ya lo había dirigido en Al Hilal, lo movió para unirse al club brasileño.

Para Carrillo también sería una buena noticia en estos momentos donde no tiene un lugar asegurado en el once titular de Diniz. Con el técnico argentino, la historia podría cambiar, sobre todo en estos meses finales de su actual contrato con el club.

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El mal momento de Corinthians, sin Libertadores y cerca del descenso

La racha negativa de Corinthians hace que peligre su permanencia en el Brasileirao, ya que marcha en el decimocuarto lugar con 32 puntos, solo tres por encima de Gremio (equipo del peruano Erick Noriega), el último que estaría descendiendo a la Serie B. Además, el Timão ya quedó eliminado de la Copa Libertadores (Estudiantes lo sacó en cuartos de final).

El conjunto de Fernando Diniz lleva solo tres victorias en los últimos 15 partidos disputados en todas las competencias (ocho derrotas y cuatro empates). Por eso, la directiva evalúa seriamente un cambio de rumbo, pero hasta el momento continúa Diniz.

Las estadísticas de André Carrillo con Ramón Díaz como DT

Ramón Díaz es el entrenador que más puso en cancha a André Carrillo durante su carrera, a nivel clubes. ‘La Culebra’ ha disputado 83 partidos (5701 minutos) bajo la supervisión del ‘Pelado’ contando sus pasos por Al Hilal y Corinthians.

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Precisamente, de la mano de Díaz, Carrillo ha ganado tres títulos en Al Hilal tales como la Liga Profesional Saudí 2021-22, la Supercopa de Lusail 2022 y la Copa de Rey de Campeones 2022-23. En tanto, en Corinthians, ganó el mencionado estadual: el Campeonato Paulista 2025.

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