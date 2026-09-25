¿Juega Gianluca Lapadula? La posible alineación de Perú para enfrentar a Estados Unidos

Mano Menezes tendría todo listo para el partido amistoso ante Estados Unidos de este sábado. Hay novedades en el mediocampo y en la delantera.

La Selección Peruana se enfrenta a los Estados Unidos este sábado 26 de septiembre en un amistoso internacional, que se disputa en Orlando. El entrenador Mano Menezes tendría definida la alineación titular de ‘La Bicolor’ con algunas novedades en el mediocampo y la delantera.

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Perú afronta el primero de sus cuatro amistosos en esta fecha FIFA de septiembre-octubre. Son todos partidos ante selecciones que han disputado el último Mundial 2026, por lo que son pruebas importantes y de nivel para el combinado blanquirrojo.

𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻 𝗮 #𝗟𝗮𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗶𝗲𝗹 🇵🇪



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Mano Menezes, por lo tanto, tiene una buena oportunidad para probar futbolistas. Eso es, precisamente, lo que hará para este duelo ante Estados Unidos donde hay nombres que tendrán su estreno bajo este ciclo. Gianluca Lapadula, Wilder Cartagena y Piero Magallanes apuntan a ser titulares.

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La posible alineación de Perú

En el arco y en la defensa de la Selección Peruana no hay novedades. Pedro Gallese se mantendrá como titular, mientras que Diego Romero y Matías Córdova esperarán su oportunidad en los otros amistosos. En tanto, en la defensa, Oliver Sonne, recuperado de una molestia en su rodilla derecha, va desde el arranque con los fijos Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López.

En el mediocampo vienen las novedades con Wilder Cartagena como titular, acompañando a Yoshimar Yotún. El futbolista de Orlando City SC vuelve a ‘La Bicolor’ tras casi dos años de ausencia. Su último partido fue ante Chile en noviembre de 2024 por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

En el ataque, Piero Magallanes es la gran sorpresa para el extremo derecho, una posición donde no hay suficientes variantes. El futbolista de Sport Huancayo también es un futbolista que será importante en los partidos de altura. Jhonny Vidales y Jairo Vélez acompañan en el ataque a Gianluca Lapadula, quien tiene su oportunidad y regresa a ‘La Bicolor’ tras su última participación en marzo de 2025 (ante Venezuela por Eliminatorias).

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De esta manera, el once titular de Perú para enfrentar a Estados Unidos sería con Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún; Piero Magallanes, Jairo Vélez, Jhonny Vidales; y Gianluca Lapadula.

Hora, día y dónde ver en vivo Perú vs. Estados Uindos

Perú vs. Estados Unidos, partido amistoso que se disputa en el Inter&Co Stadium de Orlando, se juega este sábado 26 de septiembre desde las 15:30 horas (de Perú). El duelo se puede ver en vivo por Disney+ Premium, América TV, América TV GO y Bicolor+ (por TV 360 por Bitel).

DATOS CLAVE

Perú vs. Estados Unidos se disputará este sábado 26 de septiembre en Orlando.

se disputará este sábado 26 de septiembre en Orlando. Mano Menezes alineará a Gianluca Lapadula, Wilder Cartagena y Piero Magallanes en Perú.

alineará a Gianluca Lapadula, Wilder Cartagena y Piero Magallanes en Perú. América TV y Disney+ transmitirán el partido de Perú desde las 15:30 horas.