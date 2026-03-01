Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol de Uruguay

¡Alineaciones confirmadas! Nacional vs Peñarol, Clásico uruguayo EN VIVO y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 vía Disney+, DSports y Antel

Se juega una nueva edición del clásico de Uruguay en el Gran Parque Central. Nacional recibe a Peñarol y puedes seguir el partido en vivo.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Nacional se enfrenta a Peñarol por el Torneo Apertura 2026.
© Gemini IA - Composición BolavipNacional se enfrenta a Peñarol por el Torneo Apertura 2026.

Nacional y Peñarol disputan este domingo 1 de marzo una nueva edición del Clásico uruguayo. Se enfrentan por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Gran Parque Central. Ambos equipos buscan un triunfo para subir al primer lugar en la tabla de posiciones.

Nacional es el único equipo de todo el torneo que no perdió. Tiene 7 puntos producto de dos victorias y un empate y, si gana, será líder del Apertura en soledad. Por su parte, si Peñarol triunfa, acompañará a Central Español en lo más alto con 9 unidades.

El Clásico comienza a las 19:30 horas local (17:30 horas de Lima, Perú) y contará con la transmisión en TV de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, Montecable y los cables del interior de Uruguay. En Streaming, se puede disfrutar por Antel TV y, para toda Sudamérica, por Disney+ Premium.

Publicidad

JULIÁN MILLÁN SE DESPIDE DE NACIONAL EN EL CLÁSICO

Según informó el colaborador de BOLAVIP, Germán García Grova, Julián Millán dejará Nacional de Uruguay, por lo que este será su último partido en el club. Fluminense paga 4 millones de dólares (más un millón más en bonos) por el 90 por ciento de su pase.

Tweet placeholder

ALINEACIÓN CONFIRMADA EN PEÑAROL

Diego Aguirre también sorprende con algunos nombres en la alineación de Peñarol. Finalmente, no juega Diego Laxalt, quien va al banco de suplentes. Gastón Togni baja al lateral izquierdo, mientras que Leandro Umpiérrez va de titular. Así, el 'Aurinegro' sale al Gran Parque Central con Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Nahuel Herrera, Gastón Togni; Éric Remedi, Jesús Trindade, Nicolas Fernández: Leandro Umpiérrez, Leo Fernández; y Matías Arezo.

Tweet placeholder

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE NACIONAL

Jadson Viera sorprende con algunas variantes en el once titular. Maximiliano Silvera y Rodrigo Martínez se meten en la alineación. De esta forma, Nacional sale al clásico con Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán, Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi, Lucas Rodríguez, Luciano Boggio; Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera y Maxi Gómez.

Tweet placeholder

NACIONAL BUSCA REVANCHA DEL PRIMER CLÁSICO DEL AÑO

El partido de este domingo en el Gran Parque Central es el segundo clásico de este 2026. El primero fue por la Supercopa uruguaya donde Peñarol festejó en los penales. El pasado 1 de febrero, el 'Aurinegro' ganó 4-2 en la definición desde los doce pasos con Sebastián Britos como héroe tras el 0-0 en los 120 minutos.

Por ende, Nacional busca hacerse fuerte en casa y vengarse de esa derrota que le valió un título al clásico rival.

CONVOCADOS DE PEÑAROL

Para el Clásico, Peñarol cuenta por primera vez con su flamante incorporación Nicolás "Indio" Fernández. Vuelve Diego Laxalt y estarán a disposición también Franco Escobar y Maximiliano Olivera.

Tweet placeholder
Publicidad

CONVOCADOS DE NACIONAL PARA EL CLÁSICO

Jadson Viera cuenta con algunos nombres importantes entre los convocados como Camilo Cándido, Agustín Rogel y Mauricio Vera. También vuelve Nicolás "Diente" López.

Tweet placeholder

NUEVA EDICIÓN DEL CLÁSICO URUGUAYO

Nacional y Peñarol vuelven a verse las caras en Uruguay. Se juega el clásico en el partido correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura 2026. El escenario es el Gran Parque Central en donde ambos equipos buscarán el liderazgo del certamen.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
Lee también
Alejandro Hohberg confesó porque perdieron ante Nacional por la Copa Libertadores
Sporting Cristal

Alejandro Hohberg confesó porque perdieron ante Nacional por la Copa Libertadores

¿Elejalder Godos se burla de la camiseta de Sporting Cristal?
Futbol Peruano

¿Elejalder Godos se burla de la camiseta de Sporting Cristal?

Con golazo de Donald Millán Sport Huancayo viene ganando al Nacional
Futbol Internacional

Con golazo de Donald Millán Sport Huancayo viene ganando al Nacional

La estrategia de Sport Huancayo de cara al duelo de vuelta ante Nacional de Paraguay
Futbol Peruano

La estrategia de Sport Huancayo de cara al duelo de vuelta ante Nacional de Paraguay

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo