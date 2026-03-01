¡Alineaciones confirmadas! Nacional vs Peñarol, Clásico uruguayo EN VIVO y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 vía Disney+, DSports y Antel

Nacional y Peñarol disputan este domingo 1 de marzo una nueva edición del Clásico uruguayo. Se enfrentan por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Gran Parque Central. Ambos equipos buscan un triunfo para subir al primer lugar en la tabla de posiciones.

Nacional es el único equipo de todo el torneo que no perdió. Tiene 7 puntos producto de dos victorias y un empate y, si gana, será líder del Apertura en soledad. Por su parte, si Peñarol triunfa, acompañará a Central Español en lo más alto con 9 unidades.

El Clásico comienza a las 19:30 horas local (17:30 horas de Lima, Perú) y contará con la transmisión en TV de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Multiseñal, Montecable y los cables del interior de Uruguay. En Streaming, se puede disfrutar por Antel TV y, para toda Sudamérica, por Disney+ Premium.