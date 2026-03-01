Tras derrota ante Chankas, Juan Reynoso recurre a un campeón con Cruz Azul para levantar a FBC Melgar

Tras iniciar con tres triunfos el Torneo Apertura 2026, FBC Melgar acumula dos derrotas consecutivas, siendo la última ante Chankas CYC en la quinta jornada. Así, el equipo de Juan Reynoso busca la recuperación y, para ello, refuerza la defensa. De manera oficial, anunciaron a Juan Escobar como nuevo futbolista del club.

Publicidad

Publicidad

Horas después de la derrota 2-1 ante Chankas en el Monumental UNSA de Arequipa, Melgar anunció un nuevo futbolista para el plantel que dirige Juan Reynoso. Se trata de Juan Escobar, un viejo conocido del propio entrenador, ya que lo supo dirigir en Cruz Azul.

A través de sus redes sociales oficiales, el ‘Dominó’ presentó oficialmente al defensor paraguayo de 31 años. Se puede desempeñar como defensor central, aunque también como lateral derecho. Llegó como agente libre tras cumplir con su contrato en Godoy Cruz, quien decidió no renovarle.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Juan Reynoso lo conoce, ya que lo dirigió en Cruz Azul entre 2021 y 2022. Precisamente, Escobar y el técnico peruano fueron campeones del Torneo Clausura 2021. Con ese título, rompieron una racha de 23 años y medio sin consagraciones para la ‘Máquina Cementera’.

Juan Reynoso, emocionado junto a Juan Escobar en el título del Clausura 2021 con Cruz Azul (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

ver también Comisión Disciplinaria abrió proceso contra Rabanal, Concha y Fara tras denuncia de Alianza Lima

El ‘Cabezón’ ha utilizado al paraguayo tanto como lateral derecho como defensor central. No obstante, para Melgar es un refuerzo importante por su experiencia como por la necesidad de contar con variantes en la defensa. También buscan dejar atrás esta mala racha de dos derrotas consecutivas para volver a los resultados del inicio del Apertura (tres victorias).

¿Quién es Juan Escobar, nuevo refuerzo de FBC Melgar?

Juan Escobar es un defensor de Luque, Paraguay, categoría 1995. Se formó en Sportivo Luqueño, aunque destacó en Cerro Porteño, lo que le permitió salir a clubes del exterior como Cruz Azul, Toluca, CD Castellón de España y el mencionado Godoy Cruz.

Su último paso fue precisamente por Godoy Cruz, club con el que jugó solo 11 partidos en todo 2025. Sus últimos minutos en cancha datan del 15 de noviembre de 2025. Desgraciadamente, descendió con el ‘Tomba’ a la Segunda División del fútbol argentino.

Publicidad

Publicidad

Ganó cuatro títulos en su carrera, todos con Cruz Azul (Supercopa de México 2019, Clausura 2021, Campeón de Campeones 2021 y Supercopa de la Liga MX 2022). En tanto, disputó 13 partidos con la Selección de Paraguay, incluyendo amistosos, Copa América y Eliminatorias.

Datos claves