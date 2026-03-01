Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

Tras derrota ante Chankas, Juan Reynoso recurre a un campeón con Cruz Azul para levantar a FBC Melgar

Horas después de la derrota ante Chankas CYC, Melgar hizo oficial un nuevo refuerzo. Con Juan Reynoso salió campeón en Cruz Azul.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Juan Reynoso suma un refuerzo para Melgar con pasado en Cruz Azul.
© Getty Images - Composición BolavipJuan Reynoso suma un refuerzo para Melgar con pasado en Cruz Azul.

Tras iniciar con tres triunfos el Torneo Apertura 2026, FBC Melgar acumula dos derrotas consecutivas, siendo la última ante Chankas CYC en la quinta jornada. Así, el equipo de Juan Reynoso busca la recuperación y, para ello, refuerza la defensa. De manera oficial, anunciaron a Juan Escobar como nuevo futbolista del club.

Publicidad

Horas después de la derrota 2-1 ante Chankas en el Monumental UNSA de Arequipa, Melgar anunció un nuevo futbolista para el plantel que dirige Juan Reynoso. Se trata de Juan Escobar, un viejo conocido del propio entrenador, ya que lo supo dirigir en Cruz Azul.

A través de sus redes sociales oficiales, el ‘Dominó’ presentó oficialmente al defensor paraguayo de 31 años. Se puede desempeñar como defensor central, aunque también como lateral derecho. Llegó como agente libre tras cumplir con su contrato en Godoy Cruz, quien decidió no renovarle.

Publicidad
Tweet placeholder

Juan Reynoso lo conoce, ya que lo dirigió en Cruz Azul entre 2021 y 2022. Precisamente, Escobar y el técnico peruano fueron campeones del Torneo Clausura 2021. Con ese título, rompieron una racha de 23 años y medio sin consagraciones para la ‘Máquina Cementera’.

Juan Reynoso, emocionado junto a Juan Escobar en el título del Clausura 2021 con Cruz Azul (Getty Images).
Publicidad
Comisión Disciplinaria abrió proceso contra Rabanal, Concha y Fara tras denuncia de Alianza Lima

ver también

Comisión Disciplinaria abrió proceso contra Rabanal, Concha y Fara tras denuncia de Alianza Lima

El ‘Cabezón’ ha utilizado al paraguayo tanto como lateral derecho como defensor central. No obstante, para Melgar es un refuerzo importante por su experiencia como por la necesidad de contar con variantes en la defensa. También buscan dejar atrás esta mala racha de dos derrotas consecutivas para volver a los resultados del inicio del Apertura (tres victorias).

¿Quién es Juan Escobar, nuevo refuerzo de FBC Melgar?

Juan Escobar es un defensor de Luque, Paraguay, categoría 1995. Se formó en Sportivo Luqueño, aunque destacó en Cerro Porteño, lo que le permitió salir a clubes del exterior como Cruz Azul, Toluca, CD Castellón de España y el mencionado Godoy Cruz.

Su último paso fue precisamente por Godoy Cruz, club con el que jugó solo 11 partidos en todo 2025. Sus últimos minutos en cancha datan del 15 de noviembre de 2025. Desgraciadamente, descendió con el ‘Tomba’ a la Segunda División del fútbol argentino.

Publicidad

Ganó cuatro títulos en su carrera, todos con Cruz Azul (Supercopa de México 2019, Clausura 2021, Campeón de Campeones 2021 y Supercopa de la Liga MX 2022). En tanto, disputó 13 partidos con la Selección de Paraguay, incluyendo amistosos, Copa América y Eliminatorias.

Datos claves

  • Juan Escobar llega libre a FBC Melgar tras dos derrotas en el Apertura 2026.
  • Juan Reynoso ya dirigió al defensor en Cruz Azul, ganando el Clausura 2021.
  • El paraguayo de 31 años disputó 11 partidos con Godoy Cruz en 2025.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
Lee también
Gigante sudamericano busca sacar a Rodrigo Ureña de Universitario: "Están interesados"
Universitario

Gigante sudamericano busca sacar a Rodrigo Ureña de Universitario: "Están interesados"

Alianza en alerta: Cali busca quitarle a su nuevo delantero
Alianza Lima

Alianza en alerta: Cali busca quitarle a su nuevo delantero

Alianza quiere cerrar a jugador de la Selección como refuerzo bomba
Alianza Lima

Alianza quiere cerrar a jugador de la Selección como refuerzo bomba

Alianza y Universitario en nueva pelea, los dos quieren al mismo delantero
Liga 1

Alianza y Universitario en nueva pelea, los dos quieren al mismo delantero

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo