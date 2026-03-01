Ataque de Estados Unidos e Israel a Irán complica a Cristiano Ronaldo y su participación con Al Nassr

Los ataques de Estados Unidos e Israel en contra de Irán están complicando a más de uno. En este caso, incluso al mundo del fútbol que llega hasta astros como por ejemplo Cristiano Ronaldo. Se ha conocido que el cuadro de Al Nassr no podrá disputar un importante encuentro debido a la situación que se está presentando entre los mencionados países.

Resulta que la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) este domingo dio a conocer la suspensión de cuatro partidos de la Liga de Campeones Asiática. La decisión se tomó por los ataques ya mencionados, entre estos juegos justamente se encuentra el choque entre Al-Wasl de Renato Tapia y el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, choque por los cuartos de final.

En un comienzo este partido se tenía programado para poder disputarse el día miércoles 4 de marzo en Dubái. Pero la confederación asiática por lo pronto, todavía no ha dado a conocer una nueva fecha, lo mismo ha ocurrido con la primera ronda de la fase eliminatoria de la región oeste de la Liga de Campeones asiática.

“La AFC seguirá de cerca esta situación en rápida evolución y mantiene su compromiso de garantizar la seguridad de todos los jugadores, equipos, árbitros y aficionados”, se pudo conocer mediante un comunicado.

Cristiano Ronaldo con tremendos números

Esta viene siendo una gran temporada para Cristiano Ronaldo, el cual hasta el momento ha conseguido marcar un total de 22 goles en 26 partidos disputados con el conjunto de Al Nassr. Por lo tanto, se le ve que podría llegar muy pronto a la tan ansiada cifra de los 1000 goles que es lo que está buscando conseguir.

De hacerlo realidad, sería el primer jugador en la historia en conseguir esta cifra. Por el momento, ‘CR7’ tiene un total de 965 goles anotados a lo largo de su carrera profesional.

