Once Caldas 0-0 Junior EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win+: minuto a minuto

Once Caldas y Junior se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 6 de la Liga BetPlay. El duelo se disputará en el Estadio Palogrande de Manizales y promete diversas emociones que desde la previa ya empiezan a vivirse. A continuación, no te pierdas ningún detalle del encuentro gracias a la cobertura que te ofreceremos en ‘Bolavip Perú‘.
En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de esta noche, Once Caldas viene de empatar 1-1 ante Alianza, igualar 1-1 frente a Jaguares y nuevamente empatar 1-1 contra América en condición de visita. Por otro lado, Junior venció 3-0 a Boyacá Chicó, derrotó 3-2 a Deportivo Pereira y venció 2-1 a Millonarios FC jugando de visita.
¿A qué hora juegan Once Caldas vs. Junior por la Liga BetPlay?
- 18:20 | Perú, Ecuador y Colombia
- 18:20 | EE.UU. (ET)
- 17:20 | México
- 20:20 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
- 00:20 | España
¿Dónde ver Once Caldas vs. Junior por la Liga BetPlay?
- Colombia | Win+ Fútbol y Win Play
- México | ViX, Fanatiz ViX y Fanatiz
- Argentina | Fanatiz
- Chile | Fanatiz
- España | Fanatiz
- EE.UU. | ViX, fuboTV ViX y fuboTV