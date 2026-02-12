Es tendencia:
Once Caldas 0-0 Junior EN VIVO Y GRATIS por la Liga BetPlay Vía Win Sports y Win+: minuto a minuto

Once Caldas y Junior miden fuerzas el día de hoy en el Estadio Palogrande de Manizales. Sigue el minuto a minuto del partido.

¡Los equipos salen al campo!

Once Caldas y Junior pisan el gramado de juego del Estadio Palogrande de Manizales a pocos instantes de que empiece el encuentro.

¡Terminan los calentamientos!

Once Caldas y Junior vuelven a los vestuarios luego de los trabajos competitivos y ahora ultimarán detalles antes de salir al campo de juego para el inicio del duelo.

¡Alineación titular de Once Caldas!

Hernán Darío preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Junior.

Image

¡Alineación titular de Junior!

Alfredo Arias eligió el siguiente equipo para visitar a Once Caldas.

Image

¡Los convocados!

Once Caldas y Junior dispondrán de los siguientes jugadores para el partido de esta noche en el Estadio Palogrande de Manizales.

Image
Image
¡Bienvenidos a la cobertura del Once Caldas vs. Junior!

Once Caldas y Junior se enfrentan esta noche en el Estadio Palogrande de Manizales. A continuación, sigue todas las incidencias del encuentro.

Image

Por Renato Pérez

Once Caldas vs. Junior por la Liga Betplay.
© Win Sports.Once Caldas vs. Junior por la Liga Betplay.

Once Caldas y Junior se enfrentan el día de hoy en el marco de la fecha 6 de la Liga BetPlay. El duelo se disputará en el Estadio Palogrande de Manizales y promete diversas emociones que desde la previa ya empiezan a vivirse. A continuación, no te pierdas ningún detalle del encuentro gracias a la cobertura que te ofreceremos en ‘Bolavip Perú‘.

En cuanto a cómo llegan los equipos al duelo de esta noche, Once Caldas viene de empatar 1-1 ante Alianza, igualar 1-1 frente a Jaguares y nuevamente empatar 1-1 contra América en condición de visita. Por otro lado, Junior venció 3-0 a Boyacá Chicó, derrotó 3-2 a Deportivo Pereira y venció 2-1 a Millonarios FC jugando de visita.

¿A qué hora juegan Once Caldas vs. Junior por la Liga BetPlay?

  • 18:20 | Perú, Ecuador y Colombia
  • 18:20 | EE.UU. (ET)
  • 17:20 | México
  • 20:20 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 00:20 | España

¿Dónde ver Once Caldas vs. Junior por la Liga BetPlay?

  • Colombia | Win+ Fútbol y Win Play
  • México | ViX, Fanatiz ViX y Fanatiz
  • Argentina | Fanatiz
  • Chile | Fanatiz
  • España | Fanatiz
  • EE.UU. | ViX, fuboTV ViX y fuboTV
Renato Pérez
Renato Pérez
