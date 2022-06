Luis Iberico la temporada pasada fue uno de los máximos goleadores junto a Felipe Rodríguez. El atacante de FBC Melgar consagró una gran temporada el 2021, y este 2022, con otra labor, viene destacando a nivel internacional. Es uno de los responsables del buen momento 'characato'.

Que FBC Melgar continúe en la competencia internacional se debe al trabajo de sus principales jugadores. Uno de ellos, entre los más destacados, está claramente Luis Iberico. Porque ya sin tantos goles, pero con el recorrido, y el sacrificio máximo, encontró hacer la diferencia dentro del torneo local.

Por eso el interés de un equipo grande en Colombia, suena como algo normal. Ya que ha demostrado ser un valioso producto a explotar, además, de ser considerado por Ricardo Gareca en la Selección Peruana. Convocado hasta antes del 'Repechaje Internacional', para los amistosos preparativos.

Según informa el portal 'Noticias Del Once', en su cuenta de Twitter, contó el interés del cuadro de Manizales, por el ex Universidad San Martín: "Once Caldas ha estado en negociaciones con FBC Melgar por el extremo peruano Luis Iberico Robalino". Pueden ser horas claves para conocer este desenlace.

Yendo un poco la historia del veloz deportista, podemos recordar los siguientes ítems: Debutó de manera profesional a los 16 años. Tiene la suma mayor a los 120 cotejos completados entre internacionales y locales. Cumplió con todos los procesos de Selección Peruana: Sub 15, Sub 17, Sub 20 y mayor. Y no menos importante, en el Sudamericano juvenil anotó 11 goles. Buena cartera de presentación.