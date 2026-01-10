¿A qué hora y qué canal transmite en vivo Deportivo Cali vs. Once Caldas por la Serie Colombia 2026?

Deportivo Cali y Once Caldas se enfrentan este sábado 10 de enero en su primer partido amistoso del año. El partido se disputa en el Estadio Palmaseca, correspondiente a la Serie Colombia 2026. Se trata del debut de varias figuras importantes, incluido el peruano Pedro Gallese.

Ambos equipos buscarán mejorar lo hecho en la última temporada donde no pudieron pelear por títulos y hasta quedaron fuera de la chance de jugar copas internacionales en este 2026. Así, Deportivo Cali y Once Caldas tienen mucho por ganar de cara a este año.

Por el lado del ‘Azucarero’, hay novedades importantes por las contrataciones de algunos futbolistas de renombre como Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinneno y Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso. En tanto, en los ‘Albos’ de Manizales no hubo grandes novedades en cuanto a refuerzos, salvo Andrés Roa, Yéferson Rodallega y Jaime Alvarado.

El partido entre ambas instituciones se jugará a puerta cerrada en Cali, pese a hacerlo en el Estadio principal de los ‘Verdiblancos’. Será el segundo encuentro de la Serie Colombia 2026 tras el triunfo 3-2 del Deportivo Táchira ante Independiente Santa Fe.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Once Caldas?

El partido entre Deportivo Cali y Once se juega este sábado 10 de enero desde las 18:00 horas (Colombia y Perú) por la Serie Colombia 2026.

¿Dónde ver en vivo Deportivo Cali vs. Once Caldas?

Deportivo Cali vs. Once Caldas tiene transmisión en vivo de ESPN para Colombia y de Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Las alineaciones de Deportivo Cali vs. Once Caldas

DEPORTIVO CALI: Pedro Gallese; Fabián Viafara, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andres Correa; Yani Quintero, Andrés Colorado; Jhon Aponzá, Avilés Hurtado, Johan Martínez; y Juan Ignacio Dinneno. DT: Alberto Gamero.

ONCE CALDAS: James Aguirre, Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jorge Cardona, Kevin Tamayo, Iván Rojas, Jaime Alvarado, Luis Sánchez, Michael Barrios, Dayro Moreno y Mateo Zuleta. DT: Hernán Darío Herrera.

