Es tendencia:
logotipo del encabezado
Serie Colombia 2026

¿A qué hora y qué canal transmite en vivo Deportivo Cali vs. Once Caldas por la Serie Colombia 2026?

Deportivo Cali y Once Caldas abren el telón en este 2026 con este partido amistoso en Palmaseca. Conoce los detalles.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Pedro Gallese debuta en Deportivo Cali ante el Once Caldas de Dayro Moreno.
© Composición Bolavip - Gemini IAPedro Gallese debuta en Deportivo Cali ante el Once Caldas de Dayro Moreno.

Deportivo Cali y Once Caldas se enfrentan este sábado 10 de enero en su primer partido amistoso del año. El partido se disputa en el Estadio Palmaseca, correspondiente a la Serie Colombia 2026. Se trata del debut de varias figuras importantes, incluido el peruano Pedro Gallese.

Publicidad

Ambos equipos buscarán mejorar lo hecho en la última temporada donde no pudieron pelear por títulos y hasta quedaron fuera de la chance de jugar copas internacionales en este 2026. Así, Deportivo Cali y Once Caldas tienen mucho por ganar de cara a este año.

Tweet placeholder

Por el lado del ‘Azucarero’, hay novedades importantes por las contrataciones de algunos futbolistas de renombre como Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinneno y Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso. En tanto, en los ‘Albos’ de Manizales no hubo grandes novedades en cuanto a refuerzos, salvo Andrés Roa, Yéferson Rodallega y Jaime Alvarado.

Publicidad

El partido entre ambas instituciones se jugará a puerta cerrada en Cali, pese a hacerlo en el Estadio principal de los ‘Verdiblancos’. Será el segundo encuentro de la Serie Colombia 2026 tras el triunfo 3-2 del Deportivo Táchira ante Independiente Santa Fe.

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Once Caldas?

El partido entre Deportivo Cali y Once se juega este sábado 10 de enero desde las 18:00 horas (Colombia y Perú) por la Serie Colombia 2026.

Pedro Gallese reveló que no se fue bien de Orlando City SC: “Me decepcionaron algunas personas”

ver también

Pedro Gallese reveló que no se fue bien de Orlando City SC: “Me decepcionaron algunas personas”

¿Dónde ver en vivo Deportivo Cali vs. Once Caldas?

Deportivo Cali vs. Once Caldas tiene transmisión en vivo de ESPN para Colombia y de Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Publicidad

Las alineaciones de Deportivo Cali vs. Once Caldas

DEPORTIVO CALI: Pedro Gallese; Fabián Viafara, Felipe Aguilar, Fernando Álvarez, Andres Correa; Yani Quintero, Andrés Colorado; Jhon Aponzá, Avilés Hurtado, Johan Martínez; y Juan Ignacio Dinneno. DT: Alberto Gamero.

ONCE CALDAS: James Aguirre, Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jorge Cardona, Kevin Tamayo, Iván Rojas, Jaime Alvarado, Luis Sánchez, Michael Barrios, Dayro Moreno y Mateo Zuleta. DT: Hernán Darío Herrera.

Datos claves

  • Deportivo Cali vs. Once Caldas se enfrentan este sábado 10 de enero a las 18:00.
  • Pedro Gallese debuta con Deportivo Cali hoy en el partido a puerta cerrada.
  • ESPN y Disney+ Premium transmiten el evento de la Serie Colombia 2026 en Sudamérica.
Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Tras las duras declaraciones de Pedro Gallese, Orlando City fichó arquero de Selección
Peruanos en el exterior

Tras las duras declaraciones de Pedro Gallese, Orlando City fichó arquero de Selección

Pedro Gallese reveló que se fue "decepcionado" de Orlando City
Peruanos en el exterior

Pedro Gallese reveló que se fue "decepcionado" de Orlando City

"Una oferta brutal": se filtró el motivo por el que Gallese jugará en Deportivo Cali
Peruanos en el exterior

"Una oferta brutal": se filtró el motivo por el que Gallese jugará en Deportivo Cali

¿Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata?
Alianza Lima

¿Por qué no juega Luis Advíncula hoy en Alianza Lima vs. Independiente por la Serie Río de la Plata?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo