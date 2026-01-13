¿A qué hora y qué canal transmite en vivo América de Cali vs. Once Caldas por la Serie Colombia 2026?

América de Cali y Once Caldas continúan con la acción de la Serie Colombia 2026. Este martes 13 de enero se enfrentan en el Estadio Pascual Guerrero de Cali en el marco de un partido amistoso. Los ‘Diablos Rojos’ debutan en este certamen, mientras que los ‘Albos’ disputan su segundo encuentro.

Once Caldas disputó el último partido de la Serie Colombia 2026, el cual terminó en un empate sin goles ante Deportivo Cali. Ahora, tiene su segundo encuentro de manera consecutivo en este certamen amistoso. América de Cali, por su parte, debuta en este 2026.

A diferencia de los de Manizales, el conjunto de David González debe prepararse para un 2026 con actividad no sólo en el fútbol local, sino también en la Copa Sudamericana 2026. Por eso, se reforzó fuerte con los siguientes nombres: Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Marlon Torres y Dany Rosero.

Por el lado del ‘Tricolor’ de Hernán Darío Herrera, Jaime Alvarado, Yéferson Rodallega y Andrés Roa han sido los refuerzos durante este mercado. De todas maneras, no está retirado, sino que aguarda por nuevas opciones.

¿A qué hora juegan América de Cali vs. Once Caldas?

El partido entre América de Cali y Once Caldas se juega este sábado 10 de enero desde las 17:00 horas (Colombia y Perú) por la Serie Colombia 2026.

¿Dónde ver en vivo Deportivo Cali vs. Once Caldas?

Deportivo Cali vs. Once Caldas tiene transmisión en vivo de Disney+ Premium para toda Sudamérica.

Las alineaciones de América de Cali vs. Once Caldas

AMÉRICA DE CALI: Jorge Soto; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Marlon Torres, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Dylan Borrero, Jan Lucumí, Darwin Machís; y Yojan Garcés. DT: David González.

ONCE CALDAS: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Iván Rojas, Jaime Alvarado; Luis Sánchez, Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.