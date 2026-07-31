Vozinha todavía no se hace presente en las instalaciones de Colo Colo y su fichaje genera diversas dudas. Ahora existe un nuevo interés que podría sacarlo del fútbol chileno. A continuación, todos los detalles.

La novela de Vozinha sigue su curso y cuando parecía que todo estaba encaminado para ser presentado como nuevo refuerzo de Colo Colo, las últimas informaciones revelan que podría darse un cambio en el destino futbolístico del guardameta de 40 años. Resulta que al todavía no haber viajado a la ciudad de Santiago se vienen generando distintas razones de esta compleja situación.

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Fuente: Getty Images.

El arribo de Vozinha a Colo Colo estaba programado para el jueves 30 de julio en horas de la mañana y luego se daría la presentación oficial en sociedad ante los medios deportivos. Esto no sucedió ya que el arquero sufrió algunos temas personales que no le permitieron viajar y el día de hoy se pudo conocer que existe una oferta de por medio de un equipo de África para intentar persuadirlo.

Vozinha habría recibido una propuesta muy interesante por parte de Renaissance Sportive Berkane de Marruecos y lo cual podría alejarlo de los planes definitivos de Colo Colo. Si bien el acuerdo con el equipo chileno está dado, todavía no hay una firma de por medio y es importante resaltar que el entrenador del club africano es el mismo que estuvo al frente de Cabo Verde en el Mundial 2026.

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“El portero Vozinha, de 40 años, tenía todo listo para unirse al Colo-Colo, pero el acuerdo ha dado un giro inesperado. El Renaissance Sportive Berkane, de Marruecos, ha presentado una oferta oficial por el experimentado guardameta. Un factor que podría inclinar la balanza es la llegada de Bubista al club marroquí. El entrenador dirigió a la selección de Cabo Verde en el último Mundial y conoce muy bien a Vozinha”; informó el periodista Luis Carlos Largo en ‘X’.

VOZINHA PODE MUDAR DE DESTINO! 🚨🇨🇻



O goleiro Vozinha, de 40 anos, tinha tudo encaminhado para reforçar o Colo-Colo, mas o negócio ganhou um novo capítulo.



O Renaissance Sportive Berkane, do Marrocos, apresentou uma proposta oficial pelo experiente arqueiro.



Um fator que pode… pic.twitter.com/cck7PFCpwA — Luiz Carlos Largo (@LARGOESPN) July 31, 2026

¿Qué dicen en la interna de Colo Colo sobre el fallido arribo de Vozinha al club?

En la interna de Colo Colo tienen la plena confianza de que efectivamente se concretará el fichaje de Vozinha tal y como lo tienen presupuestado. A pesar de los contratiempos sucedidos durante las últimas horas y de las informaciones que en el papel podrían alejarlo del fútbol chileno, el entrenador del equipo cacique habló del tema en conferencia de prensa y evidenció su postura del caso.

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“Si hablé con Vozinha y está entusiasmado con llegar a Colo-Colo. Hay que esperar que resuelva sus problemas y podamos tenerlo acá. Está muy contento con la posibilidad de que pueda estar con nosotros“; declaró Fernando Ortiz el día de hoy ante los medios deportivos chilenos y con lo cual solo queda esperar una nueva fecha para la llegada del guardameta caboverdiano al club cacique.

"TUVE UN DIÁLOGO CON VOZINHA"



Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, reconoció que conversó con el arquero de Cabo Verde, y agregó que "está contento con la posibilidad de que pueda estar con nosotros"



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DATOS CLAVES

Vozinha evaluó una oferta del RS Berkane que pone en duda su llegada a Colo Colo .

evaluó una oferta del que pone en duda su llegada a . Bubista , DT de RS Berkane , busca convencer a Vozinha tras dirigirlo en el Mundial 2026 .

, DT de , busca convencer a tras dirigirlo en el . Fernando Ortiz afirmó que Vozinha mantiene entusiasmo por resolver sus problemas y firmar por Colo Colo.