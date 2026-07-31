Desde la ANFP le dieron una gran noticia a Colo Colo, pese a que Vozinha todavía no llega

La organización del fútbol chileno está al pendiente del caso entre Vozinha y Colo Colo, así que acaba de dar un visto bueno muy claro para no generar conflictos en el próximo arribo del guardameta.

Como bien sabemos, Vozinha todavía no dice presente oficialmente en las instalaciones de Colo Colo y a raíz de dicho escenario es que se han tejido distintas versiones sobre este fallido arribo a tierras sudamericanas. Lo llamativo a esta altura del día es que desde la organización del fútbol chileno dieron una gran noticia que en la interna de la institución cacique esperaban con ansias.

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Fuente: Getty Images.

Cuando se acordó el fichaje de Vozinha y en las redes sociales de Colo Colo se anunció por todo lo alto, uno de los asuntos en cuestión tenía que ver con el nombre que utilizaría el guardameta caboverdiano de 40 años en el equipo ya que por reglamento no estaba permitido colocar ningún apodo ni sobrenombre. Es decir, Josimar José Évora Dias iba a ser parte de una singular decisión.

Luego de una gestión por parte de la directiva de Colo Colo, el día de hoy se confirmó que los equipos de la primera división que forman parte del Consejo de Presidentes de la ANFP aprobaron por total unanimidad el uso del nombre Vozinha en la camiseta alba. Es así que el arquero africano no tendrá ningún inconveniente de ser inscrito tal y como se le conoció en el Mundial 2026.

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✅🧤🇨🇻 CONFIRMADO, PARA CUANDO ARRIBE



Dani Arrieta, en #DataxTNTSports, confirmó que los clubes de la #LigaDePrimeraMercadoLibre que están en el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobaron por unanimidad el uso de VOZINHA en la camiseta de #ColoColo.



De esta manera, se zanja… pic.twitter.com/jNBPxJrSIk — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) July 31, 2026

¿Cuándo se dará la llegada de Voziha a Colo Colo?

Teniendo en cuenta que el horizonte está encaminado para que Vozinha llegue a Chile y se ponga bajo las órdenes del comando técnico de Colo Colo para ser parte de los objetivos de la institución, ahora surge la interrogante de cuándo realmente será la llegada del arquero caboverdiano de 40 años, sobre todo si tomamos en cuenta que durante los últimos días solo fueron intentos fallidos.

De acuerdo a una reciente revelación del periodista chileno de Jade Quiñones de ‘ESPN‘, se ha podido conocer que el próximo lunes 3 de agosto sería la fecha tentativa para por fin ver a Vozinha como refuerzo de Colo Colo. Es decir, se espera la presentación en sociedad ante los medios deportivos y luego de ello el recorrido habitual de lo que le espera en un club grande del balompié sureño.

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¿QUÉ PASA CON VOZINHA Y SU ARRIBO A COLO COLO?



Jade Quiñones nos trae las últimas informaciones respecto a la situación del arquero de Cabo Verde, quien tendría nueva programación para su llegada al país.



▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/g7m35CZ5l5 — ESPN Chile (@ESPNChile) July 31, 2026

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