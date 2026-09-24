Suecia vs. Rumania: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la Liga de Naciones

Suecia y Rumania se enfrentan este viernes 25 de septiembre, por la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suecia y Rumania se cruzan el viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones, con los suecos como candidatos claros a quedarse con los tres puntos.

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Es un duelo que sirve para medir el nivel de ambas selecciones en esta ventana de fecha FIFA, más allá de que el favoritismo esté marcado de antemano.

Horario del partido

Perú: 13:45 hs

Por dónde ver el partido

Perú: Disney+ Premium, ESPN 5

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La actualidad de ambos equipos

Suecia llega con la etiqueta de favorito y necesita mostrarlo en la cancha, más que en el papel. El equipo escandinavo suele apoyarse en su solidez defensiva para este tipo de compromisos y buscará hacer valer la localía.

Rumania, por su parte, llega con la idea de aprovechar cualquier distracción del rival. Sin la presión de ser el equipo señalado como favorito, puede jugar más suelto y buscar un resultado que le sirva de cara a lo que resta del certamen.

El historial entre Suecia y Rumania

El historial entre ambos está parejo, aunque con una leve ventaja para los suecos: de los enfrentamientos disputados, Suecia se impuso en más ocasiones que Rumania, con un puñado de empates de por medio. En cuanto a goles, la diferencia también es mínima, apenas un tanto separa a ambas selecciones en las estadísticas históricas. El antecedente más reciente, en 2019, terminó con triunfo sueco por 2-0 como visitante.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 15/11/2019 Rumania vs. Suecia 0-2 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2019 Suecia vs. Rumania 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 27/03/2018 Rumania vs. Suecia 1-0 Friendlies 09/02/1997 Rumania vs. Suecia 0-2 Friendlies 10/07/1994 Rumania vs. Suecia 2-2 FIFA World Cup 12/06/1994 Rumania vs. Suecia 1-1 Friendlies 09/06/1983 Suecia vs. Rumania 0-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/1982 Rumania vs. Suecia 2-0 UEFA European Championship Qualifiers

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 2 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0

Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs

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En síntesis