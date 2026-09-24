La Confederación Brasileña de Fútbol aprobó un plan para efectuar un cambio drástico en el Brasileirao. Perú está en proceso a seguir la misma modificación para la Liga 1.

En los últimos días, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aprobó la reducción del cupo de extranjeros en el Brasileirao. Esta nueva medida busca potenciar a los futbolistas jóvenes y locales, idea que también quiere implementar la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para la Liga 1, aunque aún no hay certezas al respecto.

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La CBF y los clubes brasileños aprobaron una reducción gradual del número de jugadores no nacidos en Brasil. La intención es darle más oportunidades a los jóvenes locales, algo se ha visto perjudicado en el último tiempo con refuerzos internacionales.

Hasta esta temporada 2026, el cupo de jugadores extranjeros permitidos en el Brasileirao es de 9 (nueve). Con esta disminución gradual, se espera que el cupo llegue a solo 5 futbolistas internacionales para el año 2030. Se irá reduciendo de a un jugador extranjero por año a llegar a dicho número (8 en 2027, 7 en 2028, 6 en 2029 y 5 en 2030).

El plan de Brasil es volver a potenciar su fútbol local, sobre todo a sus jugadores juveniles. En el último tiempo, con la llegada de las Sociedades Anónimas para trabajar en la parte del fútbol de varios clubes, se ha permitido que figuras internacionales lleguen a dichas instituciones.

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Memphis Depay, una de las figuras internacionales que esta en el Brasileirao (Getty Images).

¿Qué pasará con André Carrillo y Erick Noriega?

Con este cambio que reduce la cantidad de extranjeros en los planteles, hay dos futbolistas peruanos que se verían perjudicados. André Carrillo es el caso más preocupante, ya que su contrato con Corinthians termina a final de año. Si el ‘Timao’ decide no renovarle, tendrá un cupo menos, justo lo que necesita para no romper las reglas.

Carrillo ha sido una pieza de recambio en el último tiempo en el conjunto paulista. Sin embargo, hasta el momento, no hay rumores de renovación de contrato.

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Por su parte, lo de Erick Noriega no preocupa tanto como sí lo de Carrillo. Su contrato con Gremio termina recién en 2028, además que ha sido una pieza importante para el equipo durante la temporada. Por lo cual, en caso de reducción, no debería ser el jugador sacrificado para el próximo año. En todo caso, podría serlo si es que hay una oferta interesante del exterior.

Jean Ferrari quiere misma reducción en el cupo de extranjeros de Liga 1

La Liga 1 de Perú atraviesa una discusión similar a lo que se terminó confirmando en Brasil. Es que la idea del Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, es reducir el número de extranjeros para la temporada 2027 de la Primera División peruana.

Ferrari ya buscó esta reducción para este 2026, pero se encontró con una fuerte defensa de la Liga 1, que mantiene 7 jugadores extranjeros para cada club en sus plantillas. Por supuesto, la intención es bajar ese número y darle más protagonismo en los planteles a los jugadores Sub 20.

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En abril de este 2026, así lo manifestó el propio directivo de la FPF: “Necesitamos que los futbolistas extranjeros cumplan con ciertos requisitos, se reduzca esa cantidad y el tema de la incorporación de futbolistas Sub 20 que integren planteles de los primeros equipos de manera obligatoria“.

Con la decisión ya confirmada y anunciada en la CBF para la Serie A de Brasil, en Liga 1 deberán evaluar seriamente adecuarse para que, ineludiblemente, los jóvenes empiecen a tomar protagonismo y, así, mejore el fútbol peruano.

DATOS CLAVE

La CBF limitará el cupo en el Brasileirao a 5 extranjeros para el 2030 .

limitará el cupo en el Brasileirao a para el . Jean Ferrari propone reducir los 7 extranjeros permitidos en Liga 1 para 2027 .

propone reducir los permitidos en Liga 1 para . El Brasileirao permite 9 extranjeros en 2026, cifra que disminuirá un jugador por año.