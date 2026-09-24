Hungría vs. Ucrania: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la Liga de Naciones

Hungría y Ucrania se cruzan este viernes 25 de septiembre en el Puskas Arena, con la Liga de Naciones como telón de fondo y las ganas de arrancar bien el certamen.
Ninguno de los dos equipos quiere quedar relegado desde temprano, así que los puntos de este viernes pesan más de lo habitual para el desarrollo del grupo.
Horario del partido
- Perú: 13:45 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Hungría hace de local en un estadio que suele apretar a las visitas, y llega con la idea de sacar ventaja de entrada en la Liga de Naciones. El equipo húngaro sabe que un buen arranque le da margen para lo que viene en el certamen.
Ucrania, por su parte, llega con la necesidad de no dejar escapar puntos fuera de casa. Cada Liga de Naciones es una chance de acumular ranking y prestigio, y el equipo visitante no quiere desperdiciar esta primera fecha.
El historial entre Hungría y Ucrania
El historial entre ambos es corto pero favorable para Hungría, que ganó los dos únicos antecedentes registrados, ambos de 1992. En total, Hungría anotó 5 goles contra 2 de Ucrania en esos duelos, una diferencia que marca cierta superioridad histórica aunque hayan pasado más de tres décadas desde el último cruce.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/08/1992
|Hungría vs. Ucrania
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Ucrania vs. Hungría
|1-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|2
|Andorra
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
Tabla actualizada al 24 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
- Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 11:00 hs
- Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 13:45 hs
- Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 08:00 hs
- Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 11:00 hs
- Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 13:45 hs
- Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 08:00 hs
- Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Serbia vs. Países Bajos — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 11:00 hs
- Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
- Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 13:45 hs
En síntesis
- Hungría y Ucrania se enfrentan este viernes 25 de septiembre por la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.