Ver en YOUTUBE EN VIVO y GRATIS Marruecos vs. Comoras por el partido inaugural de la Copa Africana de Naciones 2025-26

Las selecciones de fútbol de Marruecos y Comoras le dan inicio a la Copa Africana de Naciones 2025-26. Este domingo 21 de diciembre se juega el partido inaugural con el combinado local como protagonista ante uno de los equipos nacionales más ascendentes del continente. El Prince Moulay Abdellah Stadium de Rabat recibe este duelo, que comienza a las 14:00 horas (Lima) y se puede ver en vivo para toda Sudamérica, Centroamérica y México por Claro Sports.

Marruecos es uno de los firmes candidatos al título de la Copa Africana de Naciones. No es campeón africano desde 1976, pero cuenta con un plantel plagado de figuras, como su capitán Achraf Hakimi, que lo ponen como serio favorito. Además, viene de hacer un histórico Mundial, al haber sido cuarto lugar en Qatar 2022. Por eso, y su localía, tiene las de ganar y confirmarse como el mejor seleccionado africano del momento.

Comoras, por su parte, es una selección en ascenso en el continente. Disputa su segunda Copa Africana de Naciones tras lo hecho en 2021. Cuenta con algunos jugadores que están en Europa, aunque no en las principales ligas. Buscará dar la sorpresa en este Grupo A, que también tiene a Malí y a Zambia.

¿A qué hora se juega Marruecos vs. Comoras por la Copa Africana de Naciones 2025-26?

Marruecos vs. Comoras, partido inaugural, correspondiente al Grupo A de la Copa Africana de Naciones 2025-26 se disputa este domingo 21 de diciembre a las 20:00 horas (local). En tanto, tiene los siguientes horarios en América:

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 16:00 horas.

Bolivia y Venezuela: 15:00 horas.

Canadá, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Venezuela y Estados Unidos (ET): 14:00 horas.

Costa Rica, Honduras, México y Nicaragua: 13:00 horas.

Estados Unidos (PT): 11:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Marruecos vs. Comoras por la Copa Africana de Naciones 2025-26?

Marruecos vs. Comoras tiene transmisión en exclusiva para toda Sudamérica, Centroamérica y México de Claro Sports en su canal de YouTube con excepción de Brasil, que va por Band, BandSports y Band Play. En tanto, en los Estados Unidos, se puede ver por Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT y fuboTV.

EN VIVO vía YouTube Marruecos vs. Comoras

