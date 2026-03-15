Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal logró una sólida victoria por 3-0 ante Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo, en el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el cuadro ‘celeste’ alcanzó los 11 puntos y se mantiene en la pelea en la tabla.
El primer gol llegó en el primer tiempo, cuando Maxloren Castro abrió el marcador tras una jugada que fue revisada por un posible fuera de juego. En la segunda mitad, Miguel Araujo amplió la ventaja con un remate rasante que pegó en el palo antes de entrar, mientras que Irven Ávila sentenció el encuentro con un cabezazo.
Por su parte, el elenco ‘rosado’ también generó peligro, incluyendo un disparo de Juan David Torres que se estrelló en el travesaño y un gol anulado por posición adelantada, pero no logró descontar.
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92+3' ¡Final del partido!
Sporting Cristal venció 3-0 a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026.
89' ¡Boys casi marca el descuento!
Dulanto, de Sport Boys, intenta sorprender con un remate desde larga distancia, pero Enríquez logra controlar el balón en dos tiempos.
86' Más cambios en Sporting Cristal
Santiago González, Rafael Lutiger y Gabriel Santana salen del campo para dar paso a Luis Iberico, Leonardo Díaz y Cristian Benavente.
80' Cambio en Sporting Cristal
Yoshimar Yotún deja el campo y en su lugar ingresa Martín Távara.
75' Piden roja en Sporting Cristal
Maxloren Castro recibió un pisotón mientras protegía el balón, pero el árbitro consideró que no hubo falta y dejó seguir la jugada.
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75' Cambios en Sport Boys
André Vásquez y Rolando Díaz ingresan al campo en lugar de Jostin Alarcón y Carlos López.
68' Cambio en Sporting Cristal
Ian Wisdom entra al campo en sustitución de Irven Ávila.
67' ¡Torres la mandó al travesaño!
Sporting Cristal se salvó del 3-1 cuando el disparo de Juan Torres terminó estrellándose en el palo.
58' Gol anulado de Sport Boys
El gol de descuento para el cuadro 'rosado' queda anulado, ya que Carlos López se encontraba en posición adelantada.
54' ¡GOOOL DE SPORTING CRISTAL!
Irven Ávila conecta de cabeza luego de un centro de Cristiano y marca el 3-0 para Sporting Cristal.
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49' ¡GOOOL DE SPORTING CRISTAL!
Gabriel Santana habilita a Ávila, quien se asocia con Miguel Araujo. El defensor saca un remate rasante que pega en el palo y termina metiéndose en el arco.
¡Inició el segundo tiempo!
Ya se juega la segunda mitad del encuentro entre 'celestes' y 'rosados'.
¡Final del primer tiempo!
Final del primer tiempo en este partido. Sporting Cristal se va al descanso con una ventaja mínima sobre Sport Boys.
45+2' ¡Tapadón de Rivadeneyra!
El arquero de Sport Boys responde ante el cabezazo de Araujo y logra detenerlo; luego, el balón termina impactando en el palo.
42' ¡Para no creer!
Sporting Cristal estuvo muy cerca de marcar el segundo, pero en dos oportunidades la pelota terminó estrellándose contra el poste.
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41' Sport Boys despeja el peligro
Sporting Cristal genera peligro en el área con un centro para Ávila, quien remata y el balón se estrella en el palo. En el rebote, otro jugador vuelve a intentar y la pelota impacta nuevamente en el poste, hasta que Sport Boys logra despejar el peligro.
38' Tarjeta amarilla para Sporting Cristal
Yoshimar Yotún fue sancionado con tarjeta amarilla tras frenar un avance de Carlos López muy cerca del área.
36' Primera amarilla del partido
Luis Urruti se convierte en el primer amonestado del partido tras cometer un jalón sobre Maxloren Castro.
33' ¡Maxloren Castro recibe un fuerte golpe!
Maxloren Castro sufrió un golpe en la nariz que le provocó un sangrado, por lo que recibió atención médica y posteriormente tuvo que abandonar el campo momentáneamente.
27' Se apuró Sporting Cristal
Santana envió un pase complicado para Ávila, quien alcanzó el balón con lo justo dentro del área y remató como pudo, aunque el arquero de Sport Boys terminó quedándose con la pelota.
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20' ¡Sport Boys tuvo el empate!
Jostin Alarcón realizó una gran acción individual y logró quedar mano a mano dentro del área, pero su remate no tomó la dirección adecuada.
14' ¡GOOOL DE SPORTING CRISTAL!
Tras la revisión del VAR, se confirma el gol de Maxloren Castro, que inicialmente había sido anulado por el asistente por una supuesta posición adelantada.
12' Se acerca Sporting Cristal
Gabriel Santana controla el balón dentro del área y saca un potente remate; sin embargo, el pique del balón termina desviándolo fuera.
7' ¡Error en salida de Enriquez!
El portero de Sporting Cristal se confunde al querer salir jugando y deja el balón en los pies de Nequecaur. El atacante se asocia con Alarcón, recibe la pared de vuelta, pero no logra concretar la jugada.
6' Defiende Sport Boys
Tiro de esquina a favor de Sporting Cristal luego de una jugada de peligro. La defensa de Sport Boys logra despejar el balón.
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1' ¡Se salva Sporting Cristal!
López, de Sport Boys, se mete en el área y prueba al arco, pero Enríquez responde con una gran intervención.
¡Inició el partido!
Ya se juega el Sporting Cristal vs Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo.
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¡Alineación confirmada de Sport Boys!
Rivadeneyra, Riojas, Dulanto, Llontop, Mora, Saba, Da Campo, Alarcón, López, Urruti y Nequecaur.
¡Alineación confirmada de Sporting Cristal!
Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana; Maxloren Castro, Santiago González e Irven Ávila.
¿Dónde ver Sporting Cristal vs Sport Boys?
El duelo entre Sporting Cristal y Sport Boys se podrá ver en todo el país a través de la señal de L1 MAX. Además, estará disponible vía streaming por DGO y la app de Movistar TV.
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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys?
El encuentro entre Sporting Cristal y Sport Boys está previsto para jugarse desde las 11:00 horas de Perú en el estadio Alberto Gallardo. A continuación, revisa los horarios del partido en distintos países del mundo:
México: 10:00 horas
Perú, Ecuador, Colombia: 11:00 horas
Venezuela, Bolivia: 12:00 horas
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 13:00 horas
España: 17:00 horas
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Sporting Cristal y Sport Boys!
Gran encuentro este domingo en el Estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal se enfrenta a Sport Boys en el duelo correspondiente a la fecha 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.
Egresada de Periodismo Deportivo en Escuela ISIL. Antes Redactora Web en Pixxel (agencia de publicidad y marketing), Redactora Web de Deportes en Infobae Perú. Cuatro años de experiencia en medios digitales.