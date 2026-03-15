Sporting Cristal goleó 3-0 a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal logró una sólida victoria por 3-0 ante Sport Boys en el estadio Alberto Gallardo, en el partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. Con este resultado, el cuadro ‘celeste’ alcanzó los 11 puntos y se mantiene en la pelea en la tabla.

El primer gol llegó en el primer tiempo, cuando Maxloren Castro abrió el marcador tras una jugada que fue revisada por un posible fuera de juego. En la segunda mitad, Miguel Araujo amplió la ventaja con un remate rasante que pegó en el palo antes de entrar, mientras que Irven Ávila sentenció el encuentro con un cabezazo.

Por su parte, el elenco ‘rosado’ también generó peligro, incluyendo un disparo de Juan David Torres que se estrelló en el travesaño y un gol anulado por posición adelantada, pero no logró descontar.